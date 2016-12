2016-12-31 08:11:00.0

Ausstellung in Apfeltrach Es geht nicht nur um lange Löffel

Die Mindelheimer Kleintierzüchter präsentieren in Apfeltrach ihre Kaninchen. Von Ulla Gutmann

Weiches Fell, runde, glänzende Kulleraugen und eine hübsche Schnuffelnase – da geht nicht nur dem Kaninchenzüchter das Herz auf. Diese possierlichen Tiere sind jetzt wieder in großer Zahl, unterschiedlichsten Größen, Rassen und Farbstellungen in Apfeltrach in der Werkhalle der Firma Holzbau Mayer zu sehen. Bei der Ausstellung des Mindelheimer Kleintierzuchtvereins sind diesmal nur Kaninchen dabei, da Hühner und Tauben wegen der Vogelgrippe nicht ausgestellt werden dürfen. Aber was heißt hier „nur“, wer sich für die Kaninchen Zeit nimmt und die vielen unterschiedlichen Farbstellungen, Ohrenlängen und -formen anschaut, sich informiert über die Rassen, die ein oder andere Seltenheit entdeckt, ist gut beschäftigt. Der Vorsitzende der Mindelheimer Kleintierzüchter Anton Herz zeigt Havannakaninchen, mittelgroß, und schokoladenfarbig oder weiße Riesen, deren Ohren jeweils 20 Zentimeter lang sind und die bis zu 8 Kilo wiegen. Ein lohfarbenes Hasenkaninchen mit schmalem Kopf und schlankem Körperbau schaut neugierig aus dem Käfig.

Drei Richter bewerten die Kaninchen, wiegen sie, messen mit einem speziellen Ohrenmaß die Löffel. Alles wird sorgfältig in Listen eingetragen, zuletzt gibt es Auszeichnungen, Fahnen und Pokale. Gerald Fröse, Bezirksvorsitzende der Kaninchenzüchter in Schwaben ist einer der Richter, geübt packt er die Tiere, dreht und wendet sie. Er schaut sich Krallen, Zähne und die Geschlechtsteile an. Die Tiere sind ruhig und sehr zahm, sichtlich an Menschen gewohnt.

Nicht nur für Kleintierzüchter ist die Schau einen Ausflug wert und vielleicht wird nach dem Besuch der eine oder andere ja selbst zum Kaninchenliebhaber und versucht es mit dem Züchten. Einige Exemplare können in Apfeltrach auch gekauft werden. Am Samstag, 31. Dezember, und am Sonntag, 1. Januar, ist die Halle jeweils von 9 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am Samstag um 10.30 Uhr ist die offizielle Eröffnung.