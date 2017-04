2017-04-28 14:25:00.0

Markt Es muss alles passen, damit alles passt

Am kommenden Wochenende strömen wieder tausende Besucher zum Kunsthandwerkermarkt in den Türkheimer Schlossgarten. Um einen reibungslosen Verlauf zu garantieren, ist wochenlange Vorarbeit nötig Von Maria Schmid

„Wasser marsch“ heißt es bei Kommandant Ulrich Schwelle, Nils Eusterbrock und Jens Jattke von der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim. Sie lassen 30 000 Liter Wasser in das Wasserbecken einlaufen.

Der lange gelbe Schlauch ist an einem Hydranten angeschlossen. So „läuft“ das Wasser direkt in den gelben Pool von Matthias Kropp. Er und sein Mitarbeiter Daniel Pachanowski von „Jumpandfly“ aus Schongau haben ihn im Schlossgarten auf einer Plane aufgestellt und mit der nötigen Luft aufgeblasen.

Immer wieder überprüfen sie, ob er richtig steht oder noch etwas verschoben werden muss. Schließlich ist der Pool mit den „Walking Waterballs“ bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt.

Welch ein Spaß ist es für sie, in großen „Luftblasen“ zu sitzen, zu laufen und sich so rollend und mit viel Geschick im Wasser zu bewegen. Neben dem Pool haben Kropp und Pachavowski eine „Bungeetrampolineanlage“ aufgebaut. Für jede Menge Bewegung ist für die Jüngsten des Töpfer & Kunsthandwerkermarktes gesorgt.

Emil Mayer von „hand4event“ hat wahrlich „ein Händchen“ für Veranstaltungen, ganz gleich ob es sich um den großen Bayerischen Flohmarkt oder den am kommenden Wochenende von Samstag, 29. April bis einschließlich 1. Mai stattfindenden „Türkheimer Töpfer & Kunsthandwerkermarkt“ handelt. Dieser findet traditionell im Schlossgarten statt.

Es gibt nicht nur Live-Musik, sondern auch eine Verlosaktion mit tollen Preisen, Essen und Getränke und das alles bei jeder Witterung, am schönsten ist es natürlich bei blauem Himmel und Sonnenschein. Außerdem gibt es für die Jüngsten ein breit gefächertes Kinderprogramm, darunter „Kindermalerei auf Naturholz“, „Kamelreiten“, „Reiterspiele“, eine Märchenstunde im Alten Stadl 1835 mit Angelika Kögel und vieles andere mehr. Für die humorvolle Moderation an allen drei Tagen sorgt in bewährter Weise Peter Ostler.

Doch dass das alles gelingt, dazu bedarf es akribischer Vorarbeit. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres begannen die Arbeiten daran. Rund 350 bis 400 Bewerbungen trafen bei Emil Mayer ein. Daraus wählte ein Gremium von fünf Leuten die 110 Aussteller dieses Jahres aus. Sie müssen die Kriterien erfüllen: die Produkte, die sie anbieten, müssen selbst hergestellt sein. Das Gremium setzt sich unter anderem zusammen aus der Holzbranche, Schmuckherstellung, Keramik oder Steinhauer.

Rund 15 000 ehemalige Töpfermarktbesucher erhalten den Flyer zugesandt. Außerdem seien zwei Wochen für den Auf- und wieder zwei Wochen für den Abbau des Marktes zu berücksichtigen. Zum ersten Mal sei die Gärtnerei in der Alten Apotheke mit Ilka Weidmann mit von der Partie. Das sei eine besondere Ausstellung.

Ja, und nicht zu vergessen, in diesem Jahr findet zum ersten Mal die vom Türkheimer Grafiker Franz Epple initiierte Ausstellung von 40 Künstlern aus Schwaben in den Räumen des Schlosses statt, die Tradition und Moderne miteinander verbindet (MZ berichtete). Außerdem wird auch in diesem Jahr der inzwischen 11. Sieben-Schwaben-Töpfer- & Kunsthandwerkerpreis an die drei besten Aussteller vergeben. Das übernehmen Schirmherr Hans-Joachim Weirather, Bürgermeister Christian Kähler und Heidi Zacher vom Förderkreis Türkheim.