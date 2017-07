2017-07-20 00:37:08.0

Bau Ettringen will die Bürger schonen

Bürgermeister Robert Sturm will keine Beiträge für den Straußenausbau erheben. Er hält sie für ungerecht und sagt, warum Von Reinhard Stegen

In vielen Gemeinden werden derzeit Straßenausbaubeitragssatzungen erlassen, welche die Bürger zur Kasse bitten. Nicht so in Ettringen. Das wurde bei den Bürgerversammlungen im Café Kellerberg und in Siebnachs Gasthof Kreuz deutlich. Auf Nachfrage aus dem Publikum erläuterte Bürgermeister Robert Sturm, dass Ettringen eine solche Satzung nicht erlassen habe. Man wolle sich hier nicht zu einer Regelung nötigen lassen, die er selbst für ungerecht halte, machte Sturm klar. Denn Anlieger hätten üblicherweise keinen Einfluss darauf, wie häufig die Straße vor ihrem Haus benutzt und wie stark sie beansprucht werde. Es wäre gerechter, die daraus folgenden Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen aus den gemeindlichen Steuereinnahmen zu finanzieren.

Man werde auch nicht – wie andernorts – zum Thema Straßenausbaubeitragssatzung teure Gutachten in Auftrag geben. Es sei dem Bürger nicht zu vermitteln, wieso er über die Erschließungskosten hinaus nach Bedarf wiederholt zur Kasse gebeten werden solle, findet Sturm. Nicht ohne Stolz stellte Sturm fest, dass Ettringen trotz zahlreicher Investitionen auch in jüngerer Vergangenheit schuldenfrei sei. Erst fürs nächste Jahr sei wieder eine Kreditaufnahme von 400000 Euro geplant. Sie diene nicht der Finanzierung eines einzelnen Projektes, sondern sei im Zuge vorausschauender Haushaltsführung als Puffer für laufende Finanzierungen – nicht unwesentlich die der Kindergartenerweiterung – zu sehen. Erfahrungsgemäß müssten Gemeinden nicht selten in Vorleistung gehen bis zugesagte Fördergelder tatsächlich auf dem Konto eingingen.

In diesem Zusammenhang erläuterte Sturm auf Nachfrage von Armin Weh, dass der Gemeinderat eine Sanierung der Ortsstraßen nach Dringlichkeit beschlossen habe. Ganz oben auf der Liste stehe der Straßenabschnitt bei der ehemaligen Molkerei und beim gelben Haus. Auf Thomas Müllers Frage nach der geplanten Kneipp-Anlage erklärte er, dass man sie nun bei der barrierefreien Wohnanlage vorgesehen habe, mit deren Bau am 1. September begonnen werden soll. Viktor Polonsky kritisierte, dass nach dem Fällen einiger Bäume dem Ettringer Friedhof die Symmetrie abhandengekommen sei. Bürgermeister Sturm verwies auf die Notwendigkeit der Maßnahme, die sich aus der Bestandsaufnahme im Rahmen des Baumkatasters ergeben habe. Außerdem seien inzwischen neue Bäume gepflanzt worden. Der Friedhof sei überdies als einer der schönsten Friedhöfe Bayerns mit einem Preis ausgezeichnet worden. In Siebnach wurde Kritik am nicht behindertengerechten Zugang zur Kirche und zum Friedhof in Kirchsiebnach geäußert. Sturm versprach die Suche nach einer Optimierung, die allerdings nicht ganz einfach sei. Hier trat er auch Gerüchten entgegen, dass die Gemeinde den Siebnacher Kindergarten zugunsten des zentralen Standortes in Ettringen aufgeben könnte. Der Erweiterungsbau dort komme übrigens mit geringfügiger Verzögerung gut voran. Dessen ungeachtet werde das Kindergartenangebot mit einer Gruppe auch in Siebnach aufrecht erhalten und man habe dafür auch bereits die Genehmigung.