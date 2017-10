2017-10-18 14:37:00.0

Polizei Exhibitionist belästigt Frau

Weiterer Vorfall in Bad Wörishofen. Der Mann ergreift die Flucht, als die Frau ihn anspricht.

Ein Exhibitionist hat in Bad Wörishofen eine Frau belästigt. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ereignete sich der Vorfall am vergangenen Sonntagabend. Der Unbekannte begegnete der Frau gegen 21 Uhr im Bereich der Alfred-Baumgarten-Straße in der Innenstadt. Die Frau habe den Täter „konkret auf sein Tun“ angesprochen, teilt die Polizei mit. Daraufhin ergriff der Exhibitionist die Flucht.

Der Täter soll etwa 40 Jahre alt sein und etwa 175 cm groß. Die Ermittler teilen auch mit, dass der Mann ein insgesamt gepflegtes Aussehen habe. Wer Hinweise auf den Gesuchten geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/9680-0 bei der Polizei Bad Wörishofen melden.

Es ist nicht der erste Vorfall binnen kurzer Zeit. Anfang September wurde eine Frau im Eichwald gleich zweimal von einem Exhibitionisten belästigt. Mitte September verfolgte ein Exhibitionist eine 81-Jährige Frau sogar auf der Füssener Straße, bis diese an die Tür eines Wohnhauses klopfte, um Hilfe zu suchen. Die Täterbeschreibungen unterscheiden sich allerdings. (m.he)