2017-01-03 14:56:00.0

Unfall Fahrradfahrer von Linienbus erfasst

Ein Verletzter bei Zusammenstoß in Bad Wörishofen. Gegen den Busfahrer wird ermittelt, der Radfahrer muss ein Bußgeld zahlen - er fuhr ohne Licht. Von Markus Heinrich

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Wörishofen wurde am Montag ein Radfahrer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte einen Linienbus den Radler erfasst.

Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Irsinger Straße in die Hauptstraße. Nach Darstellung der Polizei wollte der 61-jährige Busfahrer der Stadtlinie die Hauptstraße in nördliche Richtung befahren. An der Einmündung zur Irsinger Straße wollte er an der abknickenden Vorfahrt nach rechts folgen. Dabei habe er den Radfahrer übersehen, der aus der Türkheimer Straße kam und ohne Licht unterwegs war. Der Radler stürzte und wurde leicht verletzt.

ANZEIGE

Gegen den Busfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Radfahrer wurde wegen Fahrens ohne Licht mit einem Verwarnungsgeld belegt.