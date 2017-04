2017-04-09 10:23:00.0

Bad Wörishofen Familien haben das Nachsehen

Die Wohnungspreise ziehen weiter an. Wer mit Kindern eine Bleibe sucht, tut sich schwer. Und wer in Bad Wörishofens besten Lagen wohnen will, sollte mittlerweile Millionär sein. Von Markus Heinrich

Der Wohnungsmarkt in Bad Wörishofen läuft auf Hochtouren. An vielen Stellen in der Stadt entstehen derzeit neue Eigentumswohnungen, die Nachfrage ist groß. In den vergangenen sieben Jahren ist Bad Wörishofen um mehr als 2100 Menschen auf 16106 Einwohner gewachsen und mittlerweile die größte Stadt des Unterallgäus. Entsprechend haben sich auch die Immobilienpreise entwickelt. Wer eine Wohnung in Bad Wörishofens besten Lagen sucht, sollte mittlerweile besser Millionär sein.

Für eine luxuriöse Dachterrassenwohnung aus dem Baujahr 2011 werden aktuell fast 1,9 Millionen Euro verlangt. Angesichts der Größe ist das ein Quadratmeterpreis von mehr als 7100 Euro. Ein anderes Penthouse in Bestlage steht für etwa 1,5 Millionen Euro zum Verkauf. Wer sich im Vergleich mit etwas weniger Wohnraum – 170 Quadratmetern – zufrieden gibt, kann für rund 820000 Euro direkt am Kurpark zuschlagen. Etwas weiter weg vom Kurpark geht es etwas günstiger. Dort kosten Penthouses aktuell aber auch schon fast 700000 Euro oder etwa 4150 Euro pro Quadratmeter. Auch wer ein Haus in Bad Wörishofen sucht, kann mittlerweile problemlos einen Millionenbetrag ausgeben, etwa 1,4 Millionen Euro für eine Villa. Ein Ende ist nicht in Sicht. Allein die Sparkasse hat eine Warteliste mit 600 Interessenten für eine Immobilie in Bad Wörishofen, berichtet Sprecher Andreas Radmüller.

ANZEIGE

Billiger wird es für diese Käufer nicht. „Je nach Objektkategorie sind Preissteigerungen von bis zu fünf Prozent pro Jahr zu verzeichnen“, sagt Radmüller. Auch bei der Genobank spürt man den Boom in Bad Wörishofen. „Der Trend geht ganz klar zum Kauf der eigengenutzten Immobilie“, sagt Prokurist Heinz Klos. Dazu tragen auch die aktuell insgesamt günstigen Zinsen für Baukredite bei. Immer wieder wird in Debatten über die Zukunft von Bad Wörishofen davon gesprochen, dass mit einer Zuzugswelle aus München gerechnet wird. „In Einzelfällen“ gebe es bereits Nachfrage aus dem Münchner Raum, berichtet Sparkassen-Mann Radmüller. „Dies als Trend zu bezeichnen, wäre übertrieben.“

Bei der Genobank argumentiert man ähnlich. Die meisten Anfragen kämen aber weiterhin aus der Region und den angrenzenden Landkreisen, aus Augsburg, Landsberg oder Starnberg, heißt es. „Allerdings kommen die Anfragen eher aus dem Umfeld von München“, berichtet Heinz Klos. Oft würden die Interessenten dort ein eigenes Haus oder eine Wohnung verkaufen und das Geld in Bad Wörishofen investieren. „Für die Käufer ist Bad Wörishofen aufgrund der Immobilienpreise und der Infrastruktur interessant“, sagt Klos. Immer mehr Interessenten sähen im Kauf oder der Vermietung einer Wohnung in Bad Wörishofen eine gute Kapitalanlage.

Mit einem Erlös aus einer Immobilie im Münchner Speckgürtel können in Bad Wörishofen Preise bezahlt werden, die für immer mehr Einheimische unerschwinglich sind. Das ist die Kehrseite des Booms. Die Stadt will heuer mit weiteren Neubaugebieten gegensteuern. Im Haushalt sind bereits erste Eckpunkte ersichtlich. Bereits in den vergangenen Jahren sei „ein erheblicher Anstieg an Neubautätigkeiten“ in Bad Wörishofen zu verzeichnen, berichtet Andreas Radmüller.

Ein Ende ist nicht in Sicht. Die beiden Banker sehen aber auch Nachholbedarf. „Es besteht grundsätzlich ein Mangel an günstigem Wohnraum“, sagt Radmüller. Klos stößt ins gleiche Horn. „Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien“ sei Mangelware, berichtet er.