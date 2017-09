2017-09-11 00:35:12.0

Ausstellung Farbenfrohe Exponate mit aktuellem Bezug

Sophie Fiener zeigt im Miele-Museum in Mindelheim noch bis Ende Dezember ihre Werke

Mit ihren bunten Perückenköpfen will Sophie Fiener Farbe in sterile Wohnzimmer bringen.

Kunst trifft Technik: Im Miele-Museum in Mindelheim ist dies seit Jahren gang und gäbe. Bis Ende Dezember 2017 stellt dort die Hobby-Malerin Sophie Fiener 24 ihrer Bilder in Acryl-Technik sowie auch Skulpturen aus. Die Künstlerin liebt es bunt. So hat sie ihren Exponaten auch viel Farbe spendiert. Ihre Gemälde skizzieren spannungsgeladen sämtlich das Verhältnis von Frauen zu Männern.

Echte Hingucker sind ihre sogenannten Perückenköpfe, die in sterilen Wohnzimmern farbige Akzente setzen sollen. Aus dem Rahmen fällt ein Gemälde mit dem Titel „Vanessa“. Hier hat die Künstlerin ihre Schwiegertochter porträtiert. Angepackt hat Fiener auch das hochaktuelle Thema „Flüchtlingskrise“. Ihr malerisches Werk „Die Mondschaukel“ signalisiert Hoffnung auf ein friedliches Leben, drückt aber auch die Angst der Asylbewerber vor Krieg und Terror aus.

„Die Kunstausstellungen im Miele-Museum wertete Vizebürgermeister Hans-Georg Wawra als große Bereicherung für das kulturelle Leben in Mindelheim. „Die bunte Vielfalt überrascht“, lobte er. Dies sahen auch die zahlreichen Kunstfreunde so, die zur Vernissage gekommen waren. Sie bedauerten unisono, dass Christian Reß, dem Chef des Museums, vom Hauseigentümer gekündigt wurde (wir berichteten).

Die Ausstellung im Miele-Museum ist jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 15 bis 18 Uhr geöffnet.