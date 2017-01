2017-01-13 00:32:22.0

Fasching: Die Minis sind los

Gardetreffen und noch viel mehr

Kaum ist der große, viel bewunderte Christbaum im Kurhaus und die restliche Weihnachtsdekoration von den fleißigen Stadtgärtnern abgebaut, schon zieht die Faschingsdeko ins Kurhaus Bad Wörishofen ein. Am Sonntag, 15. Januar, um 13 Uhr, steht bereits mit dem Minigardetreffen der erste Höhepunkt der Wörishofer Faschingssaison bevor. Im Kursaal zeigen die jüngsten Narren des Unterallgäus ihre große Show.

„Die Narren verwandeln Bad Wörishofen nun bis zum Kehraus am Faschingsdienstag, 28. Februar, in eine wahre Faschings-Hochburg“, freut sich Veranstaltungsleiterin Anna-Marie Schluifelder. Zahlreiche Bälle und Konzerte stehen im Kalender. Am Sonntag, 22. Januar, geht es um 13 Uhr im Kursaal mit dem Unterallgäuer Gardetreffen weiter, dem Schaulaufen der „Großen“. Hofball der Kneippilonia und Gaudilonia (27. Januar), Kinderfasching der Pfarrei St. Ulrich (4. Februar), ein „Bunter Faschingsabend“ der Jugendkapelle, Jungklassiker, Stadtkapelle und RocKinks (10. Februar) oder der Pfarrfasching der Pfarreiengemeinschaft (11. Februar) sind nur einige der kommenden Termine.

