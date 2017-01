2017-01-14 00:32:58.0

Tourismus Fast 100000 Übernachtungen mehr sind das Ziel

Kurdirektorin Petra Nocker sagt, wo Bad Wörishofen 2021 stehen soll Von Helmut Bader

Kurdirektorin Petra Nocker ist sehr zufrieden mit der Steigerung der Gästeankünfte um voraussichtlich 10000 Besucher im vergangenen Jahr. Das sagte Nocker in der ersten Sitzung des Kur- und Tourismussausschusses des Stadtrats in diesem Jahr. Ziel sei es nun, das in diesem Jahr noch einmal zu übertreffen. Damit sollten sich auch die Übernachtungszahlen, das wichtigste Kriterium für die Betriebe, steigern lassen. Langfristig sollten die 800000 Übernachtungen und der Eintritt in die „Top Ten“ der Tourismusorte in Bayern bis 2021 angestrebt werden. Zuletzt generierte Bad Wörishofen rund 710000 Übernachtungen, allerdings liegen die Zahlen für das vergangene Jahr noch nicht vor.

Bei der strategischen Ausrichtung ging Petra Nocker als erstes auf die Besonderheit Bad Wörishofens als Kneipp- und Heilbad ein. „Das ist unser wesentliches Pfand“, sagte sie. Kurorte seien die „Bundesliga“ der touristischen Orte. Für die Kneippstadt sei deshalb die Umsetzung des Masterplanes besonders wichtig, der unter Horst Graf erarbeitet wurde, der mittlerweile in Oberstdorf arbeitet. Ziel des Stadtmarketings müsse es außerdem sein, positive Seiten im Stadtimage hervorzuheben. Bei Gästeumfragen würden hier häufig der Kurpark und auch das Kurorchester genannt. Außerdem gelte es, die Attraktivität der Stadt als Einkaufsort und besondere touristische Destination zu betonen.

Schließlich beschrieb Petra Nocker die Rolle, die Kernaufgaben und Schwerpunkte des Kur- und Tourismusbetriebes. Hier nannte sie speziell die Werbung, die Informationen der Gäste und das attraktive Veranstaltungsprogramm. Als künftige Leitziele gab sie einmal Erhalt und Mehrung von Einkommen und Beschäftigung und damit die Steigerung der Steuereinkommen für die Stadt aus. Weiter solle das Kosten-Nutzen-Verhältnis optimiert und dazu Standort und Lebensqualität durch attraktive Angebote weiterentwickelt werden.

Ihre Vision sei es, Bad Wörishofen zu einer Marke als moderner, lebendiger und innovativer Tourismus- und Gesundheitsstandort zu entwickeln.

Cathrin Herd ging dann auf die operativen Maßnahmen für 2017 ein, die bereits in die Wege geleitet seien und deshalb bereits jetzt finanziert werden müssten. Im Printbereich seien dies für das erste Halbjahr 64 000 Euro, für die verstärkte Online-Präsenz rund 48000 Euro und für den Besuch von Messen etwa 6000 Euro. An laufenden Kosten für die Agenturen müssten zirka 25000 Euro bereitgestellt werden. Im ersten Jahresdrittel müsste das neue Social Media Konzept, Presserecherchereisen von Journalisten oder die Umsetzung des Masterplanes bedacht werden.

In der Diskussion wollte Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl (Grüne) wissen, ob bei der Werbung auch neue Wege beschritten würden, wobei Cathrin Herd auf den Auftritt Bad Wörishofens im Online-Portal Instragram und dessen Vorteile verwies. Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried (FW) hatte recherchiert, dass die Zuwächse der Gäste vor allem im Bereich der Betriebe zwischen 50 und 100 Betten deutlich gewesen seien, während kleinere Betriebe zwischen 10 und 50 Betten extreme Verluste verzeichnen mussten. Er wollte wissen, ob nicht hier der Hebel angesetzt werden könne, was Petra Nocker als schwierig aufgrund der Unterschiedlichkeit der Häuser definierte.

Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) wies darauf hin, dass vor allem Optimismus ausgestrahlt werden müsse und Hotelier Martin Steinle, der als zweiter gewählter Vertreter der Kurbetriebe an der Sitzung teilnahm, betonte die gute Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung. Er merkte an, es gebe viel Übereinstimmung und bat, das vorgesehene Budget für die Werbung freizugeben, was dann auch einstimmig geschah. genehmigte einen Haushaltsmittelvorgriff in Höhe 150 000 Euro.

Außerdem wurde in der Sitzung Hubertus Holzbock an Stelle des ausgeschiedenen Christian Förch vonseiten der Beherbergungsbetriebe als „sachkundiger Bürger bei den öffentlichen Sitzungen des Ausschusses“ ebenfalls einstimmig ernannt.