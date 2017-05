2017-05-14 19:43:00.0

Wohnbau Fast 15 Millionen Euro für neue Wohnungen

Die Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft startet das größte Neubauprogramm ihrer Geschichte. Von Franz Issing

Frohe Kunde für die Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft Mindelheim (WBG): Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2016 in Höhe von 382765 Euro wurde ihnen wie schon in den Vorjahren eine Brutto-Dividende von vier Prozent gutgeschrieben. Dies gab Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Winter bei der 94. gut besuchten Mitgliederversammlung im Forum bekannt.

In seiner Grußadresse beschrieb der Bürgermeister die besonderen Vorteile genossenschaftlichen Wohnens: „bezahlbare Mieten und Sicherheit für lebenslanges Wohnen“. Wie Geschäftsführer Florian Schuster erläuterte, verwaltet die WBG derzeit 544 Wohnungen, sechs Doppelhaushälften, sieben Reihenhäuser, acht Gewerbeeinheiten, 210 Garagen- beziehungsweise Tiefgaragen-Stellplätze sowie 144 oberirdische Stellplätze mit einer Fläche von 39736 Quadratmetern. Im vergangenen Jahr stieg der Bestand beachtlich um 100 Wohnungen.

Im Geschäftsjahr 2016 gab die Genossenschaft rund 5,9 Millionen Euro für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen aus. 89 Prozent aller Wohnungen seien saniert und zeitgemäß ausgestattet. „Wir bieten Wohnungen mit Aussicht auf faire Mieten an“, so Schuster. Mit 4,73 Euro pro Quadratmeter liege die WBG unter dem Durchschnitt aller vergleichbaren süddeutschen Wohnungsunternehmen. Mit dem Jugendzentrum am Maristenkolleg in Mindelheim widme sich die Genossenschaft neuerdings auch dem Thema „Jugend und Bildung“.

Die WBG hat derzeit 1062 Mitglieder, die 60033 Geschäftsanteile zu je 50 Euro gezeichnet haben. Das Geschäftsguthaben bezifferte Schuster mit 3001650 Euro. Vom Geschäftsführer war auch zu erfahren, dass die WBG auch mit 10,2 Prozent an der Landeswohnungsbau Unterallgäu GmbH beteiligt ist und in ihrem Bemühen, sozialen Wohnraum zu schaffen auch dem demografischen Wandel, veränderten Familienstrukturen wie auch modernen Wohnformen Rechnung trägt. Schuster kündigte schließlich das größte Neubauprogramm in der Geschichte der WBG an: Für die Errichtung weiterer 150 Wohnungen in Mindelheim und Umgebung will man 14,7 Millionen Euro investieren.

Auch fertige Projekte werden betreut

Die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim tritt auch als Hausverwalter auf. Sie betreut laut Prokurist Franz Anwander 97 Wohnungseigentümer- und acht Garagengemeinschaften mit 1719 Wohnungen, 44 gewerblichen Einheiten sowie 1439 Garagen- beziehungsweise Tiefgaragen-Stellplätze. Für 16 Eigentümer kümmert sie sich um 158 Wohnungen und sechs Gewerbeeinheiten.

Dass Genossenschaften ein Gewinn für alle sind, machte Josef Wegscheider deutlich. Detailliert erläuterte der Vorstand die Bilanz des Unternehmens. Sie schließt auf der aktiven, wie auch auf der passiven Seite mit 35028596 Euro ab. Wegscheider verriet auch, dass die Genossenschaft ihre Mittel zu 53,8 Prozent aus Eigenkapital schöpft und sich ihr Geschäftsguthaben auf 2997584 Euro beläuft. Von ihm war auch zu erfahren, dass die WBG aus Hausbewirtschaftung und Mietverträgen Umsatzerlöse in Höhe von 3115212 Euro generieren konnte. Die WBG will ihren Bestand auf 650 Wohnungen erweitern und auch den barrierefreien Anteil steigern.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Wirtschaftsprüferin Johanna Inzenhofer bescheinigte der Genossenschaft „geordnete wirtschaftliche Verhältnisse und eine zufriedenstellende Ertragslage“. Aufsichtsrat und Vorstand wurden von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Nach zwölfjähriger, ehrenamtlicher Tätigkeit im Aufsichtsrat schied Helmut Müller aus. Auf dem Programm stand zudem die Ehrung treuer Mitglieder. Mit einer Urkunde belohnt wurden: Emil Kytlic (55 Jahre), Richard Böhm, Karl Mang. Lorenz Zick und Hermann Haisch (50 Jahre) sowie Hubert Schwank und Theodor Moller (45 Jahre).

Wie man Geld in einer „Welt ohne Zinsen anlegt“, wusste Hermann Schneider. In seinem Kurzreferat zeigte der Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Mindelheim die Zins- und Inflationsentwicklung seit 1960 auf und ging auch auf die Politik der Europäischen Zentralbank ein. Angesichts der derzeitigen Niedrigzins-Phase und steigender Inflation empfahl er den WBG-Mitgliedern, auch über den Kaufkraftverlust ihrer Ersparnisse nachzudenken. Langfristigen Erfolg, so Schneider, verspreche stets eine breite Streuung über verschiedene Geldanlagen. Nur so stehe die eigene, finanzielle Pyramide auf sicherem Fundament.