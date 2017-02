2017-02-22 09:41:00.0

Debatte Fast Wörishofer Verhältnisse in Mindelheim

Im Stadtrat wurde es ausnahmsweise mal persönlich. Bürgermeister appelliert, eine sachliche Diskussionskultur zu pflegen. Von Johann Stoll

Die Harmonie im Mindelheimer Stadtrat ist fürs Erste dahin. Manfred Schuster forderte am Montagabend am Ende der öffentlichen Sitzung im Namen der Bürgergemeinschaft eine Entschuldigung von CSU-Fraktionssprecher Christoph Walter. Dieser hatte in der Mindelheimer Zeitung wörtlich erklärt: „Ich habe die Sorge, dass Frau Lutzenberger als Marionette ihres Mannes aktiv wird“.

Die Bürgergemeinschaft sieht darin eine Verunglimpfung. Hannelore Lutzenberger gehöre dem Stadtrat seit 21 Jahren an. Sie habe des Öfteren bewiesen, dass sie gegen den sogenannten Mainstream anschwimme und „dazu nicht ihren Mann im Hintergrund braucht“. Hintergrund des Streits war ein Leserbrief von Helmut Lutzenberger, in dem dieser Kritik am Vorgehen von Bürgermeister Stephan Winter geübt hatte. Lutzenberger erinnerte daran, dass die grüne Wiese am Lautenwirtsgäßchen 1974 zur Gemeinbedarfsfläche erklärt worden war. Jetzt soll sie für Wohnbebauung genutzt werden.

Offenbar besonders missfallen hat Walter eine Passage in dem Brief. Helmut Lutzenberger hatte geschrieben: „Höchst brisant ist allerdings, dass Bürgermeister Winter Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbaugesellschaft ist und er die Änderung des Bebauungsplanes in die Wege leitete. Die Bürger verlangen Klarheit und Auskunft: Wer hat dieses Grundstücksgeschäft durchgeführt und wer ist als künftiger Besitzer vorgesehen? Auch der Gesetzgeber ist gefordert, strenge Maßstäbe für die Ausübung von Nebentätigkeiten hauptamtlicher Bürgermeister anzulegen und eine Offenlegung der Nebeneinkünfte zu verlangen.“

Walter hatte daraufhin gegenüber der MZ den Satz mit der Marionette formuliert. Manfred Schuster meinte, persönliche Diffamierungen der politischen Mandatsträger würden nur eines erreichen, dass sich „noch mehr Menschen mit Abscheu von der politischen Klasse abwenden“. Ohne Entschuldigung „werden persönliche Verunglimpfungen hier in diesem Hause zur Tagesordnung“.

Walter sah dazu keine Veranlassung. Im Gegenteil. Seit Monaten würden Halbwahrheiten, teils aus nicht öffentlicher Sitzung, verbreitet. Was er genau meinte, ließ er offen. Ausdrücklich nahm er Bezug zu zwei Leserbriefen.

Einer stammte von Helmut Lutzenberger, dem Mann von Stadträtin Hannelore Lutzenberger. Der zweite Brief sei von „einer Person verfasst worden, die der Bürgergemeinschaft nahe steht“. Gemeint war Anneliese Oelrich. Schuster verteidigte sich, er habe nichts von den Leserbriefen gewusst. Und er sei auch nicht für Leserbriefe verantwortlich. Anneliese Oelrich sei auch nicht bei der Bürgergemeinschaft.

Dietmar Wagner von den Freien Wählern erinnerte daran, dass Hannelore Lutzenberger gemeinsam mit ihrem Mann im Stadtrat gesessen sei. Er deutete an, sie könne deshalb befangen gewesen sein. Hannelore Lutzenberger widersprach. Sie hätten getrennt abgestimmt und seien auch nicht immer einer Meinung gewesen. Stefan Drexel mahnte bei der BG Sachpolitik an. Persönliche Verunglimpfungen sollten vermieden werden, sagte er, um dann nachzuschieben, die Leserbriefschreiber könnten Informationen von Stadträten der BG aus nicht öffentlichen Sitzungen erhalten haben. Sie habe keine internen Informationen weitergegeben, versicherte Lutzenberger. Ulrich Manlig (SPD) nannte die Kritik am Bürgermeister eine „Frechheit“.

Bürgermeister Winter appellierte „dringend an alle 24 Kollegen“, eine sachliche Diskussionskultur zu pflegen. Es habe im Januar 2016 eine Klausurtagung zur Wohnungsnot in Mindelheim gegeben. Es sei irrelevant, ob das eine offizielle Stadtratssitzung war oder nicht. Entscheidend sei die Abstimmung am 23. Januar 2017 gewesen. Bürgermeister und Stadträte seien der Stadt Mindelheim verpflichtet. Und auch Christoph Walter betonte, das sehr gute Kollegialverständnis im Mindelheimer Stadtrat solle nicht gefährdet werden. »Kommentar