2017-09-15 09:03:00.0

Bundestagswahl Fast jeder Vierte wählt daheim

Im Rathaus kann man jetzt schon abstimmen. Von Johann Stoll

Ein Trend der vergangenen Wahlen lässt sich auch heuer beobachten. Immer mehr Wähler nutzen die Briefwahl, um in aller Ruhe daheim die für sie richtige Wahlentscheidung zu treffen. Bereits 2500 Wählerinnen und Wähler haben im Mindelheimer Rathaus Briefwahlunterlagen beantragt, sagte die Leiterin des Einwohnermeldeamtes, Bernadette Moser. Das ist fast ein Viertel der rund 10 500 Wahlberechtigten der Kreisstadt.

Es gibt aber noch eine Möglichkeit zu wählen. Wer direkt ins Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten kommt und sich dort seine Briefwahlunterlagen geben lässt, kann gleich an Ort und Stelle wählen. Dazu steht eine eigene Wahlkabine im Gang vor dem Einwohnermeldeamt bereit.

Angesichts der vielen Briefwähler dürfte es am eigentlichen Wahlsonntag, 24. September, eher entspannt in den Wahllokalen zugehen. Das gilt allerdings nur für die Zeit bis 18 Uhr. Danach werden alle Stimmzettel ausgezählt, auch jene der Briefwähler. Helfer übrigens hat die Stadt bereits ausreichend viele gewinnen können. Vor allem aus Mitarbeitern des Rathauses, des Landratsamtes und des Finanzamtes rekrutieren sich die Freiwilligen. Aber auch ein paar Interessierte haben sich von sich aus bei der Stadt gemeldet und ihre Hilfe am Dienst an der Demokratie angeboten.

Die Wahllokale werden übrigens in zwei Schichten betreut. Beginn ist um 7.45 Uhr für die erste Gruppe. Ihre Zeit endet um 12.45 Uhr. Danach kommt die Ablösung bis 18 Uhr. Mit Schließung der Wahllokale sind dann wieder alle gefordert. Bernadette Moser rechnet damit, dass spätestens um 21 Uhr das Endergebnis für Mindelheim vorliegen wird.