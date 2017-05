2017-05-07 10:00:00.0

Projekt Fast wie echte Popstars

Grundschüler nehmen Song auf und drehen ein Video dazu

Wie aus vielen tollen Ideen ein Lied entsteht, das hat Schülerin Emma aus dem Projekt „Hallo Frühling“ gelernt. Mit ihren Klassenkameradinnen- und kameraden der 4a der Grundschule Markt Rettenbach hat sie ein Lied aufgenommen und dazu haben die Schüler auch ein Video gedreht. Nun wird das Ergebnis ab 15. Mai auf Youtube im Internet zu hören und zu sehen sein. „Mir hat das Projekt richtig viel Spaß gemacht, und ich habe dabei erfahren, dass es ganz schön viel Zeit und Aufwand braucht“, meint Lena, sicherlich im Namen aller Schüler der 4a.

Den Anstoß zum Projekt gab Musiklehrerin Claudia Mayer. Der jungen Mindelheimerin sind Musik und Pädagogik in die Wiege gelegt worden. Vater Reinhold wirkte als Schlagzeuger viele Jahre in der Stadtkapelle Mindelheim mit und machte mit den „Sonny Boys“ Tanzmusik. Mutter Sigrid ist Lehrerin. Claudia spielt Flöte in der Stadtkapelle Mindelheim. Seit vielen Jahren gestaltet sie den Kinderfasching im Allgäu Center mit Musik, Spielen und Tanzen mit den Kindern. Seit vorigem Jahr ist sie Lehrerin an der Grundschule Markt Rettenbach.

Auslöser für das Projekt „Hallo Frühling“ war ein Wettbewerb des Medien Clubs München für den Kinder Medien Publikumspreis. „Dafür bot sich das Thema Frühling an“, sagt Claudia Mayer, die nach textlichen und musikalischen Vorschlägen der Kinder das Lied „Hallo Frühling“ selbst schrieb.

Aufgenommen wurde es mit Unterstützung der Firma SAM-Sound and More von Franziskus Steber im Musiksaal der Grundschule. Danach ging es an den Videodreh. Eine Menge Ideen kamen von den Mädchen und Jungen, wie man das Thema Frühling optisch umsetzen kann. Viele Details waren zu berücksichtigen.

„Ich musste beim Drehen beachten, dass keine anderen Schüler im Hintergrund zu sehen sind, dass wir nicht gegen das Sonnenlicht filmen und keinen Schatten im Gesicht haben“, stellte Emma fest, „außerdem mussten die Bewegungen in der Szene ja genau zum Text passen. Deshalb musste beim Drehen auch immer ein Schüler das Lied mitsingen.“

„In der Ausschreibung für das Projekt hieß es, der Kurzfilm soll auf lebhafte Weise zeigen, welche Gedanken Kinder mit dem Thema Frühling verbinden“, erläutert Claudia Mayer, „die Umsetzung ist prima gelungen.“

Nun hoffen die Schülerinnen und Schüler der 4a aus Markt Rettenbach natürlich auf große Unterstützung. Ab Montag, 15. Mai, kann man auf Youtube zwei Wochen über die Suchfunktion „Grundschule Markt Rettenbach“ das Video anklicken. Je mehr Klicks, umso größere Chancen haben die Markt Rettenbacher Kinder den Wettbewerb zu gewinnen.