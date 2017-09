2017-09-05 10:09:00.0

Hundstage Fehlalarm hoch über der Autobahn

Wie Molly und ihr Frauchen einmal ins Visier der Polizei gerieten. Von Isolde Stein

Es gibt Tage, die einer Urlaubspostkarte gleichen. Die Sonne scheint, kein Wölkchen schwebt am Himmel, die Kornblumen blühen und der Rotmilan zieht seine Kreise.

Ich war mit Hund und meinem kleinen Enkel unterwegs, vorbei an wiegenden Kornfeldern und mannshohen Maiswäldern. Hund und Enkel rannten um die Wette den Feldweg entlang, der Hund fing Mäuse und der kleine Junge sammelte Krähenfedern und bunte Steine. Von Zeit zu Zeit sangen wir: „Ein Jäger längs dem Weiher lief“, mit allen Strophen, wobei der Hund jedes Mal irritiert stehen blieb, unschlüssig, ob der Gesang für ihn von Bedeutung sein könnte.

Schließlich erreichten wir die Fußgängerbrücke, die über die Autobahn führt. „Ich weiß ein lustiges Spiel“, meinte ich fröhlich. „Wir winken den Autos und die netten Fahrer, vor allem die Lkw-Fahrer, winken zurück und hupen.“ So standen wir einträchtig auf der Brücke, der Hund mit den Pfoten auf dem Geländer, der Enkel und ich winkten den Autos und wir freuten uns über lustige Hupkonzerte und freundlich lachende Autofahrer. „Was machen Sie hier?“, ertönte plötzlich eine markante Stimme. Ein großes Polizeiauto hatte sich so geräuschlos genähert, dass nicht einmal Molly, mein angehender Wachhund, es bemerkt hatte. Jetzt stürzte sie auf das Fahrzeug zu und legte die Pfoten in das geöffnete Wagenfenster. Zwei junge Polizisten sahen uns streng an. „Wir winken den Autos“ sagte ich verdutzt. „So, so, Sie winken. Sind Sie sicher, dass Sie keine Gegenstände hinunterwerfen?“ „Na hören Sie mal, ich bin Beamtin und neben mir stehen ein unschuldiges Kind und ein junger Hund.“ „Beamte sind wir auch“, meinte einer der Polizisten sachlich.

Den Steinewerfern auf der Spur

Es entstand eine verlegene Pause, mein Enkel klammerte sich an meine Hand, und der Hund stand in Hab-Acht-Stellung. „Wir haben einen Anruf erhalten, dass Steine von dieser Autobahnbrücke geworfen wurden“, erklärte einer der Beamten. „Sie werden mich doch nicht ernsthaft verdächtigen wollen, nach 42 Jahren im Schuldienst im Pensionsalter noch straffällig zu werden!“, entrüstete ich mich. Wieder entstand eine Pause, die Situation war total verfahren. „Halt“, rief ich plötzlich, „da fällt mir ein, dass vor etwa zehn Minuten zwei Halbwüchsige mit ihren Mofas hier oben standen!“ (Was der Wahrheit entsprach.) Die Polizisten berieten sich leise, schließlich sagte der eine: „Das könnte zeitlich hinkommen. Wohin sind sie gefahren?“ Ich zeigte die Richtung an, dann rollte das Polizeiauto genauso geräuschlos davon, wie es gekommen war.

„Das war die Polizei“, sagte mein kleiner Enkel ehrfürchtig. Auch der Hund erwachte aus seiner Starre und wir traten, beeindruckt von den Geschehnissen, den Heimweg an. Vorsichtshalber überprüfte ich das Aussehen von Hund und Enkel, konnte daran aber nichts Anstößiges finden. Da ich kein Kapuzenshirt besitze und auch sonst eher bieder in Erscheinung trete, vermerkte ich diese Begebenheit unter: „Ein Sturm im Wasserglas“ oder „Errare humanum est.“ (Irren ist menschlich.)