Festival: Ein Hoch auf den Musikfilm

Auch Schüler wirken im Kino mit

Mit einem Konzert des Kurorchesters im Kino sind gestern die 4. Bad Wörishofer Musik-Filmtage gestartet. Am Sonntag, 7. Mai, geht es um 20 Uhr mit dem Auftritt der Geigenschüler unter Leitung von Ursula Glanz weiter. Danach wird der Film „La Bohème“ gezeigt, eine Opernverfilmung voller großer Emotionen. Der Film ist ein weiteres Mal am Dienstag, 9. Mai, um 16 Uhr zu sehen.

Am Montag, 8. Mai, steht um 20 Uhr „Ein Lied für Nour“ auf dem Spielplan, ebenso am Mittwoch, 17. Mai, um 16 Uhr. Ebenfalls am Montag, um 16 Uhr, läuft „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone, außerdem am Mittwoch, 17. Mai, um 16 Uhr und am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr, dann mit einem Auftritt der Geigenschüler unter Leitung von Ursula Glanz.

Am Donnerstag, 11. Mai, ist um 20 Uhr „The Music of Strangers – Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble“ zu sehen, außerdem am Montag, 15. Mai, um 16 Uhr. Der Film erzählt die außergewöhnliche Geschichte des von der Cellisten-Legende Yo-Yo Ma ins Leben gerufenen Musikerkollektivs „The Silk Road Ensemble“. Weiter geht es am Samstag, 13. Mai, um 18.30 Uhr mit einer Live-Übertragung aus der New Yorker Metropolitan Opera und dem „Rosenkavalier“. Mit dabei ist Elina Garanca, Stargast 2016 beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen.

Regisseur sucht das Gespräch mit dem Publikum

Der Donnerstag, 18. Mai, bringt um 16 Uhr „Nichts zu verschenken“ (ebenfalls am Mittwoch, 24. Mai, um 20 Uhr). Am Donnerstag (20 Uhr) wird außerdem „Mali Blues“ gezeigt (ebenfalls am Montag, 22. Mai, um 16 Uhr), ein Dokumentarfilm. Am Montag, 29. Mai, ist um 20 Uhr Regisseur Daniel Kutschinski zum Filmgespräch zu Gast. Es geht um „4“, einen unkonventionellen Porträtfilm über das weltberühmte französische Streichquartett Quatuor Ebène. (m.he)