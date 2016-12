2016-12-31 00:31:49.0

Konzert Festlicher Ausklang

„Shine your light“ in der Erlöserkirche

„Lass Dein Licht leuchten – auf mich – durch mich – Jesus“ sangen die High Spirits voller Inbrunst in der Erlöserkirche von Bad Wörishofen. Unter der Leitung von Kantorin Tanja Schmid spielte auch der Posaunenchor. Gemeinsam gestalteten sie das traditionell erst kurz vor dem Jahreswechsel stattfindende Weihnachtskonzert.

Während der Posaunenchor gemeinsam mit Tanja Schmid an der Orgel die Ouvertüre aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel spielten, stellten sich die Sängerinnen und Sänger des Gospelchores High Spirits nach dem Einzug mit „Hamba Natil“ in dem Altarraum auf.

Sie waren es, die zu recht den heftigen Applaus der Besucher für sich verbuchen konnten, ganz gleich, ob sie andächtig das „Shine your light“ oder rockig das „Rocking around christmas tree“ sangen. Es fehlten auch Lieder wie „Amid the fallen snow“ von Enya oder das beliebte Lied „All I want is Christmas“ von Mariah Carey nicht, für das sie einen Riesenbeifall erhielten. Marie-Luise Göbel unterstützte sie am Flügel und Alexander und Martin Baum an E-Bass und Schlagzeug.

Pfarrerin Andrea Elisabeth Diederich las eine etwas andere Geschichte der Heiligen Nacht vor, erzählt aus der Sicht von Ochs und Esel. Sie nahmen sich vor in der Zukunft sich nicht mehr zu streiten, sondern dann an das Kind, das in ihrer Mitte geboren worden war, zu denken.

Ganz im Sinne des Liedes „Shin your light“ – lass Dein Licht leuchten. (sid)