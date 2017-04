2017-04-24 00:34:52.0

Jahreskonzert Feuerprobe als Dirigent bestens bestanden

Andreas Höpfl und seine Loppenhauser Musiker bekamen viel Beifall Von Sabine Adelwarth

Die Messlatte, die Dirigent Reinhard Götzfried von den Loppenhauser Musikanten, hinterlassen hat, lag sehr hoch. Er leitete immerhin 27 Jahre mit großer Leidenschaft das Orchester und gemeinsam konnten sie viele Erfolge verbuchen. Nun gab er den Taktstock an Andreas Höpfl weiter, der beim Jahreskonzert im Schlösslesaal eine kleine Feuertaufe zu bestehen hatte. Andreas Höpfl ist schon seit vielen Jahren fest mit der Blasmusik verwurzelt und in seiner Loppenhauser Stammkapelle bisher als Tenorhornist dabei. Daneben spielt er seit über 15 Jahren bei der Band „Die Schwindligen 15“ mit. Unzählige Soloparts meisterte er in vergangenen Konzerten mit Bravour und auch dem Alphorn hat er schon einige Töne entlockt. Die musikalische Erfahrung und sein Geschick werden in Zukunft die Loppenhauser Musikanten anführen und beim „Abend der Blasmusik“ demonstrierte Andreas Höpfl eindrucksvoll, wie gut er und seine Kapelle harmonieren.

Das Bläserensemble präsentierte eine Bandbreite an traditioneller und moderner Blasmusikliteratur. Das Publikum im voll besetzten Saal, durfte sich über wunderschöne Polkas, schmissige Märsche und viel Gesang freuen. „Blasmusik die im Ohr bleibt“, versprachen die beiden charmanten Moderatorinnen Uschi Diefenbach und Lisa Nusser.

Den klangvollen Auftakt bot das Orchester mit dem Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ und der anschließenden Polka „Gerlinger Zeiten“.

Danach wurde es mit „Max & Moritz“ lustig, denn die beiden Solisten Daniel Keller am Flügelhorn und Johannes Böck am Tenorhorn begeisterten nicht nur mit passenden Perücken der beiden Lausbuben, sondern demonstrierten vor allem ihr Können. Die musikalische Erzählung nach Wilhelm Busch war eine spannende Inszenierung. Lebhaft interpretierten sie die sieben Streiche der Spitzbuben mit viel Gefühl und die Zuhörer klatschten begeistert mit.

Hohe musikalische Qualität gaben die Musikerinnen und Musiker auch mit „Polka ins Glück“, „Magische Momente“, „Mondlicht“ und dem Walzer „Herzeleid“ zum Besten.

Bei „Wir sind Egerländer Musikanten“ sangen sich Uschi Diefenbach und Lukas Frei schnell in die Herzen des Publikums und Kathrin Haselberger hatte ihren großen gesanglichen Auftritt mit dem Rockklassiker von Tina Turner „Simply the best“. Die außergewöhnliche Stimme war ein wahrer Ohrenschmaus und die Sängerin wurde mit tosendem Beifall belohnt.

Das temperamentvolle alpenländische Stück „Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded“ mit orientalischen Einflüssen, wurde mit bester Fingerfertigkeit aller Register perfekt vorgetragen.

Bei der Polka „Launische Klarinetten“ glänzten Brigitte Mang und Sonja Nusser als Solisten auf der Bühne. Als „königliches Soloinstrument“ präsentierte sich das Flügelhorn bei der Polka „Das goldene Flügelhorn“. Die Mitglieder des Flügelhornregisters zeigten eindrucksvoll, was in ihnen steckt und das Publikum klatschte im Rhythmus mit. Untermalt wurde das Ganze von den Sängern Michael Lampert und Lukas Frei.

Bei „Über sieben Brücken“ durften die beiden Sänger Michael und Lukas noch mal ans Mikrofon und Bernhard Negele trumpfte mit seiner E-Gitarre auf. Das abwechslungsreiche Konzert wurde mit dem passenden Titel „So schön ist Blasmusik“ beendet.

Das Publikum zeigte sich begeistert, belohnte die Akteure mit stürmischem Applaus, den diese mit einer Reihe von Zugaben quittierten. Damit hat Dirigent Andreas Höpfl seine Feuertaufe mit Bravour bestanden.

Außerdem wurde Georg Götz beim Jahreskonzert noch eine besondere Ehrung zuteil. Das Vorstandstrio Sonja Nusser, Markus Kraus und Manfred Bisle ernannten Georg Götz zum Ehrenvorsitzenden.

„Du hast dich in vielfacher Weise für die Loppenhauser Musikanten engagiert“, würdigte Manfred Bisle die Leistungen in seiner Laudatio. Neben seiner langjährigen Moderatorentätigkeit, war Georg Götz von 1982 bis 1989 zweiter Vorsitzender und von 1989 bis 1999 als Vorsitzender tätig. Somit leitete er insgesamt 17 Jahre die Geschicke des Vereins. Sehr überrascht und dankbar freute sich der Geehrte über die Auszeichnung: „Das ist wahrlich die größte Ehre, die man in Loppenhausen erreichen kann.“