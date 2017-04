2017-04-28 00:35:13.0

Festakt Feuerwehr Schöneberg rüstet auf

Neuer Anhänger wird am Sonntag feierlich eingeweiht

Mit der Anschaffung und Inbetriebnahme eines neuen Tragkraftspritzenanhängers (TSA) macht die Freiwillige Feuerwehr Schöneberg einen großen technischen Sprung nach vorne. Der TSA löst einen alten Anhänger ohne Pumpe von 1953 ab. Damit verfügt die 1880 gegründete Dorffeuerwehr nunmehr über einen modernen Spezialanhänger mit einer umfassenden feuerwehrtechnischen Beladung, zu der auch ein Stromerzeuger, Lichtmast und eine Motorsäge gehören. Der Markt Pfaffenhausen hat rund 60 000 Euro investiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Schöneberg mit Vereinsvorsitzendem Florian Lampert hat derzeit 93 aktive und 22 passive Mitglieder. Kommandant ist Patrick Kornegger. Der Anhänger wird am Sonntag, 30. April, kirchlich gesegnet und soll danach gebührend gefeiert werden. Der Festtag beginnt um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt am Gemeindehaus. Er wird musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Pfaffenhausen. Anschließend gibt es die Segnung und Festreden. Ab 12 Uhr wird Mittagstisch serviert und ab 14 Uhr kann der TSA natürlich auch näher in Augenschein genommen werden. Außerdem wird im Zelt Kaffee und Kuchen angeboten. Zum Abschluss startet um 19 Uhr ein Stimmungsabend mit den Loppenhauser Musikanten. (hlz)