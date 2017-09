2017-09-19 09:00:00.0

Angebot Fit und gesund durch den Familienalltag

Das Netzwerk „Junge Eltern“ bietet wieder kostenlose Kurse für Familien mit kleinen Kindern an. Von Sandra Baumberger

Was sollte ein Kind wann lernen? Wie können es Erwachsene fördern? Und was sollte man bei der Ernährung beachten? Fragen wie diese sollen in den kostenlosen Kursen und Workshops beantwortet werden, die das „Netzwerk Junge Eltern und Familien“ zusammen mit dem Unterallgäuer Landwirtschaftsamt allen Familien mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren anbietet. Die Veranstalter wollen mit praktischen Anregungen zeigen, dass sich Bewegung und gesundes Essen ganz leicht in den Familienalltag einbauen lassen. Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Kurse an den Landwirtschaftsschule in Mindelheim und Memmingen statt.

l Einen kreativen Naturspaziergang bieten Ingeborg Schedel und Brigitte Seidel am Mittwoch, 4. Oktober und am Donnerstag, 5. Oktober, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr an. Treffpunkt ist der Kräuterhof Schedel (Türkheimer Straße 1) in Tussenhausen. Die Tour eignet sich für Kinder ab zwei Jahren, doch auch jüngere Geschwister im Kinderwagen können mitkommen. l Unter dem Titel „Bewegung macht schlau“ beantwortet Jürgen Maaßmann am Donnerstag, 19. Oktober, von 9.15 bis 10.45 Uhr sowie von 11 bis 12.30 Uhr in Memmingen Fragen zur Entwicklung des Kindes vom Laufalter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. Er gibt Anregungen, wie Eltern ihre Kinder angemessen fördern und zur Bewegung animieren können.

l„Von der Milch zum Brei“ lautet der Titel des Kurses, den Andrea Knörle-Schiegg und Claudia Ramminger am Mittwoch, 25. Oktober, in Memmingen und am Donnerstag, 9. November, in Mindelheim anbieten. Jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr erklären sie, was und wie viel Nahrung Babys brauchen, was in fertigen Gläschen steckt und wie man selbst Brei kocht. Dazu gibt es Kostproben.

l Mit dem Workshop „Entspannt essen am Familientisch“ wendet sich Marietta Geyer an alle, die sich die gemeinsamen Mahlzeiten ein bisschen harmonischer und weniger chaotisch wünschen. Am Donnerstag, 16. November, zeigt sie von 9.30 bis 11.30 Uhr in Mindelheim und von 14.30 bis 16.30 Uhr in Memmingen, wie der Esstisch zum Ort der Freude wird.

lMiriam Marihart nimmt am Freitag, 24. November, in Mindelheim und am Montag, 27. November, in Memmingen Kinderlebensmittel unter die Lupe. Jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr beleuchtet sie, was drinsteckt und ob Kinder überhaupt spezielle Lebensmittel brauchen.

Weitere Informationen zu den Kursen gibt es im Internet unter www.aelf-mh.bayern.de/ernaehrung/familie. Dort kann man sich auch bis spätestens eine Woche vor den Kursen anmelden und eine Kinderbetreuung buchen.