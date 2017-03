2017-03-12 14:44:00.0

Politik Fliegt Fendt raus?

Warum die Bayernpartei den Ausschluss ihres Mitglieds prüft.

Die fremdenfeindlichen Äußerungen des Marktoberdorfer Bayernpartei-Politikers und Bundestagskandidaten Peter Fendt beschäftigen dessen Partei weiter. Laut Deutscher Presseagentur prüft Landesvorsitzender Florian Weber Schritte gegen den 66-jährigen Stadtrat, der für die Bayernpartei (BP) auch im Ostallgäuer Kreistag sowie im schwäbischen Bezirkstag sitzt. Über ein Parteiausschlussverfahren werde in den Gremien nachgedacht, sagte Weber.

Wie berichtet, hatte Fendt Asylbewerber aus Afrika in Posts auf seiner privaten Facebook-Seite pauschal „Neger mit geringen Fähigkeiten“ genannt, „die unsere deutschen Frauen belästigen“. Zudem warb er im Internet dafür, Flüchtlinge sowie deutsche Straftäter in einer noch zu gründenden Kolonie in Afrika arbeiten zu lassen.

Seine Äußerungen hatte er gegenüber unserer Zeitung nochmals bekräftigt. Mittlerweile hat Peter Fendt, der im Herbst für den Bundestag kandidieren will, seine Facebook-Seite vorübergehend stillgelegt. (hkw, dpa)