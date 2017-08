2017-08-30 09:00:00.0

Austausch Förderkreis will Partnerschaft neuen Schwung geben

Mindelheimer beleben Kontakte in Frankreich und Spanien. Von Wilhelm Unfried

1961 gingen Bourg-de-Péage und Mindelheim eine Städtepartnerschaft ein, die Kreisstadt war damit eine der ersten bayerischen Gemeinden, die mit einer französischen Stadt eine derartige Verbindung besiegelte. In der Zwischenzeit gab es zahlreiche Kontakte, doch in den letzten Jahren schliefen die Verbindungen etwas ein. Der Schüleraustausch, an den sich noch viele Mindelheimer erinnern können, wurde mangels Interesse ganz eingestellt.

Der Förderkreis Städtepartnerschaft will nun neuen Schwung in die Beziehungen bringen. Bei einem Besuch von 50 Mindelheimern sollen die Kontakte reaktiviert werden. „Schön wäre es, wenn Vereine aus beiden Städten wieder untereinander Kontakt hätten“, meinte die Vorsitzende des Förderkreises, Birgit Fröhlich. Deshalb stehe auch der Besuch einer sogenannten Vereinsbörse an, bei der sich alle Vereine der Partnerstadt vorstellen, um Nachwuchs zu finden. Wenn Mindelheimer Vereine Interesse an einem Kontakt nach Frankreich haben, so sollten sie dies den Förderkreis wissen lassen, beim anstehenden Besuch könnten entsprechende Kontaktadressen ermittelt werden.

ANZEIGE

Der Gedanke, dass es ein lebendiges Europa nur geben kann, wenn die Menschen sich begegnen, prägte auch das jüngste Zusammentreffen der Partnerstädte Mindelheims in Sant Feliu de Guixols. Auch dort organisierten die Spanier ein Treffen mit Vereinsvertretern. Dritter Bürgermeister Roland Ahne führte Gespräche mit dem dortigen Sportverein. Vor allem die Fußballer sind am sportlichen Austausch interessiert. Alex König, im Rathaus mit der Städtepartnerschaft betraut, sowie Florian Kastenmeier vom Kreisjugendring, unterhielten sich angeregt mit Arnau Fonds. Dieser gehörte zu den ersten Bewerbern für eine Ausbildung im Hotelbereich und war auch schon zwei Jahre in Mindelheim. Danach erhielt er aber einen Studienplatz und er ging zurück in die Heimat. Er engagiert sich dort in der Jugendarbeit und könnte auch für Vereine aus Mindelheim Ferienprogramme organisieren. Unter anderem Bergwanderungen in den Pyrenäen. Wer mehr darüber wissen will, kann sich im Rathaus an Alex König wenden.

Bei dem Treffen in Sant Feliu war bei allen Vertretern der Partnerstädte der Wunsch nach Wiederbelebung der Partnerschaften spürbar. Nur durch gegenseitige Besuche werde Europa erlebbar und akzeptierbar.

Die Mindelheimer reisen am kommenden Freitag, 1. September, in Richtung Frankreich ab. Gleich am ersten Abend wird Natalie Nieson, Bürgermeisterin von Bourg-de-Péage, die Mindelheimer empfangen.