2017-11-16 00:36:31.0

Fortbildung für Asylhelfer

Schaffenslust informiert über Sprachförderung

Freiwilliger Sprachunterricht durch Ehrenamtliche wird inzwischen in jedem Asylkreis angeboten. Da immer häufiger Flüchtlinge berufsbedingt zeitlich sehr gebunden sind und auch schon ein höheres Sprachniveau erreicht haben, hat die Freiwilligenagentur Schaffenslust in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilian-Universität zu einer ganztägigen sogenannten „Duo“-Schulung eingeladen.

Die Deutsch-Uni Online (Duo) ist eine Lernplattform für Deutsch als Fremdsprache. Mit ihr trainieren Lernende ihre Sprachkompetenz –individuell, in virtuellen Klassen oder in kombinierten Präsenz- und Online-Kursen. Ursprünglich wurde Duo für Erasmusstudenten entwickelt, seit 2016 lernen auch Flüchtlinge in Deutschland erfolgreich damit. Die Lizenz für die sonst kostenpflichtige Lernplattform ist für ehrenamtliche Deutschlehrer und Flüchtlinge derzeit kostenfrei.

Da Flüchtlingsklassen meist sehr heterogen sind und sich die einzelnen Teilnehmer stark in Alter, Vorkenntnissen, Lerngewohnheit, Medienkompetenz und nicht zuletzt Motivation unterscheiden, ist ein onlinebegleitendes Lernen ein Mehrwert. Es erlaubt den Lernenden, im eigenen Tempo vorzugehen. Angeboten werden Kurse auf allen Niveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen von A1 bis zur Fachsprache. (mz)

Wer Interesse an einem Engagement in der Flüchtlingshilfe hat, kann sich unverbindlich an Schaffenslust unter 08331/9613395 wenden oder per Email an gertrud.endres@fwa-schaffenslust.de.