Ausstellung in Mindelheim Fotos auf Acryl, Pappe und Glas

In der Technikerschule in Mindelheim trifft Frundsberg auf Technik. Von Harald Klofat

Fotos in allen Größen, ausgedruckt auf Fliesen, Glas, Pappe, Aluminium, Acryl und Holz: Wie das funktioniert, zeigten Lenz Reichert, Andreas Bauer und Martina von Ghemen. Die drei Künstler präsentierten in der Ausstellung „Frundsberg meets Technik“ in der Technikerschule in Mindelheim mehr als 100 Werke.

Der Fotograf Lenz Reichert hat während der Frundsbergfeste in den Jahren 2012 und 2015 Tausende von Bildern gemacht. Nochmals einige hundert Fotos aus der Welt der Technik und des Handwerks kamen hinzu, die Reichert in den Beruflichen Schulen in Mindelheim, Bad Wörishofen und Memmingen aufnahm. Die Grafikdesignerin Martina van Ghemen aus München sorgte für die Bearbeitung der Fotos und der Mindelheimer Andreas Bauer druckte sie in verschiedenen Formaten aus. Verwendet wurden dabei Fliesen, Glas, Pappe, Aluminium, Acryl und Holz.

Monatelange Vorbereitung

„Den Charakter des Bildes in das verwendete Träger-Material einfließen zu lassen“, das war den drei Künstlern wichtig, wie Andreas Bauer betonte. Mehrere Monate dauerten die Vorbereitungen von der Bildauswahl bis hin zum endgültigen Druck

Eindrücke von fröhlich Feiernden bei den Frundsbergfesten korrespondieren mit Fotos aus der Flüchtlingsklasse in der Staatlichen Berufsschule Memmingen oder aus dem Bereich Gastronomie mit einer Arbeit der Berufsschüler in der Außenstelle Bad Wörishofen und Maschinen in ungewöhnlicher Perspektive.

Reichert dankte den beruflichen Schulen, insbesondere Jutta Horstmann, für die Bereitstellung der Räume in der Mindelheimer Technikerschule. Als Vertreter der Außenstelle in Bad Wörishofen erhielt Gerhard Weiß ein Bild, Peter Fischer, Leiter der Technikerschule bekam ebenfalls ein Werk und Jutta Horstmann nahm stellvertretend für die Außenstelle Memmingen eine Arbeit entgegen. „Wir haben uns sehr gefreut, das schöne Gebäude der Technikerschule als perfekten Rahmen für unsere Ausstellung nutzen zu dürfen“, so Reichert.