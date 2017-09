2017-09-08 00:32:47.0

Feier Frauenunion hat einen Geburtstagswunsch

Landtagspräsidentin Barbara Stamm beim 40-jährigen Bestehen der FU Von Ulla Gutmann

40 Jahre Frauenunion in Bad Wörishofen galt es zu feiern und das Thema „Frauen in der Gesellschaft – Politik, Arbeitswelt, Ehrenamt“ zu diskutieren. Aus diesem Anlass kamen zahlreiche Gäste, um eine Podiumsdiskussion unter Leitung von Franz Josef Pschierer zu verfolgen und um Barbara Stamm, Präsidentin des Bayerischen Landtages, sprechen zu hören.

Gastgeber war die Firma MicroStep, mit großzügig angelegten Räumlichkeiten, hervorragend geeignet für Veranstaltungen dieser Art. Dazu bei der Podiumsdiskussion befragt, erläuterte Geschäftsführer Andreas Kaiser, wie Frauen in seiner Firma unterstützt werden. Bei der teilweise körperlich schweren Arbeit an den Maschinen seien weniger Frauen zu finden, umso mehr am Computer, wo die Metallteile gezeichnet und Arbeitsabläufe vorbereitet werden. MicroStep würde unterschiedliche Teilzeitmodelle anbieten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Pschierer wandte sich mit der Frage, was sie sich für Bad Wörishofen wünscht, an Ilse Erhard, sie war 25 Jahre lang Vorsitzende der FU Bad Wörishofen. Ihre Antwort „Einen Bahnhof mit Fahrkartenschalter!“ rief allgemeine fröhliche Zustimmung hervor und weiter, „dass alle öffentlichen Gebäude barrierefrei sind und ein gut durchdachtes Verkehrskonzept.“

Barbara Stamm sehen viele als Vorbild – eine Frau, die zeigt, wie man in der Gesellschaft vorwärtskommen kann. Doch wie Stamm erzählte, war es auch für sie durchaus nicht leicht, ihren Weg in der Politik zu finden. 1969 begann sie sich politisch zu engagieren und versuchte zunächst immer wieder vergeblich, sich in der Heimatstadt Würzburg in den Stadtrat wählen zu lassen. Später lernte Stamm Ministerpräsident Alfons Goppel und dann auch Franz Josef Strauß kennen.

Sie verriet, dass sie dessen Frau Marianne immer wieder miteinbezogen hatte, um Einfluss auf Entscheidungen ihres Mannes zu nehmen, der Frauen durchaus nicht in allen Positionen gerne sah, etwa bei der Polizei. Immer wieder musste sie argumentieren und diskutieren, sich einsetzen für mehr Rechte für die Frauen, dafür, dass Frauen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens anerkannt werden.

„Man muss lange daran arbeiten, bis man sich letztendlich durchsetzen kann,“ betonte Stamm. Zum Ehrenamt meinte sie, dass es immer schwieriger werden würde, neue, junge Mitglieder zu gewinnen, wenn diese starre Strukturen vorfinden, wenn alles so bleiben soll, wie es ist. „Es muss die Möglichkeit geben, sich einzubringen, kreativ mitzugestalten“, so Stamm. Sie lobte die wichtige Arbeit der Frauenunion, und auch der Landfrauen und der Kreisbäuerinnen, die die Heimat mitgestalten. „Bei all den Veränderungen unserer Zeit wächst die Sehnsucht nach dem sicheren Rückzugsort Heimat. Diese gilt es zu gestalten und zu bewahren!“