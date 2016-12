2016-12-22 19:49:00.0

Straße im Unterallgäu Freie Fahrt für alle zwischen Salgen und Mörgen

Die Kreisstraße MN 3 wurde erneuert. Auch für Radler und Fußgänger gibt es ein Weihnachtsgeschenk. Von Ulla Gutmann

Ausgefahrene Bankette, Spurrillen und Risse sind auf der Straße zwischen Salgen und Mörgen nun Vergangenheit. Landrat Hans-Joachim Weirather freute sich über den gelungenen Neubau des Streckenabschnittes der Kreisstraße MN 3, bei dem „der Straßenkörper neu geschaffen“ wurde, wie er erklärte. Zuvor hatte die Straße auf der 1,6 Kilometer langen Strecke eine technisch unzureichende Breite und einen ebensolchen Untergrund.

Die neue Straße hat mit 6,5 Metern eine ausreichend breite Profildecke, daneben verläuft der neue Radweg. Bei den Baumaßnahmen wurden zudem die Zufahrten zu den abzweigenden Feldwegen erneuert und an drei Brücken wurde eine neue Abdichtung mit Schutzschicht angebracht. Betroffen sind die Brücke über die östliche Mindel in Salgen, die Lettenbachbrücke und die Flossachbrücke in Mörgen.

Der neue Geh- und Radweg verläuft mit einer neuen Brücke über den Lettenbach. Die Baumaßnahmen an der Straße und die Bepflanzung am Rand entlang konnten in diesem Jahr abgeschlossen werden, nur der Radweg bekommt noch eine weitere Deckenschicht. Walter Kleiner vom Tiefbauamt erklärte, dass dies im Frühling 2017 gemacht werde, sobald „die Mischanlagen wieder laufen“, sagte er und fügte hinzu: „Radeln und spazieren gehen kann man aber jetzt schon!“

Alle Redner richteten besonderen Dank an die Anlieger, die Flächen für diese Baumaßnahmen zur Verfügung gestellt hatten. Die Gesamtkosten des Projektes betragen 2,1 Millionen Euro, der Freistaat steuert 58,5 Prozent der förderfähigen Kosten bei. Am Geh- und Radweg beteiligen sich die Gemeinden Salgen und Eppishausen mit 20 Prozent.

Besonders stolz sind die Bürgermeister von Eppishausen auf die neue Brücke vor Mörgen über die Flossach. In diesem Bereich wurde eine neue Straßenlaterne angebracht, um Radlern und Fußgängern auch nachts eine gute Sicht zu gewähren. Ein großes Projekt für die vergleichsweise kleinen Gemeinden Salgen und Eppishausen, aber wie Bürgermeister Johann Egger ergänzte: „Für Radler hatte bisher die enge und kurvige Straße schon Erlebnischarakter. Der neue Radweg ist verkehrssicher und wird sicher viel genutzt, da er durch ein schönes Stück Landschaft führt.“