2017-07-28 18:29:00.0

Partnerschaft Freundschaft mit tiefen Wurzeln

Seit 40 Jahren besteht eine Verbindung zwischen Bedernau und Plouigneau. Nun wurde dafür ein Platz geschaffen. Von Sabine Adelwarth

Tief wurzelt die Freundschaft zwischen Plouigneau und Bedernau. Was könnte es beim alljährlichen Austausch in Bedernau Besseres geben, als das auch nach außen zu zeigen? Der Deutsch-Französische Freundeskreis überraschte die bretonischen Gäste und die Einheimischen mit einer Birke, die nun am Fußweg zwischen Friedhof und Weiher einen festen Platz gefunden hat. Der Baum soll ebenfalls ein tiefes Wurzelwerk bekommen, wie die 40-jährige Freundschaft zum französischen Ort. Eine passende Ruhebank wird künftig zum Verweilen einladen. Sie wurde bei einem kleinen Festakt enthüllt und sorgte für Staunen. Die Natursteinbank von Natur- und Kunststeinwerk Schlögel aus Pfaffenhausen macht den Platz zu etwas ganz Besonderem. „Hier soll ein Ort entstehen, um an unsere französischen Freunde zu denken“, freute sich Bürgermeister Jürgen Tempel, der mit der Bürgermeisterin aus Plouigneau, Rollande le Houerou, die Bank enthüllen durfte. Die Lokale Aktionsgruppe Kneippland Unterallgäu (LAG) sponserte den Großteil der Bank und auch die Gemeinde unterstützte die Anschaffung. In diesem Jahr gab es gleich zwei Gründe zu feiern: 40 Jahre Freundschaft und 25 Jahre Gemeindepartnerschaft. Dazu spielte der Musikverein Bedernau mit dem Kirchenchor beim Festabend musikalisch auf.

Natürlich kamen die französischen Gäste bei dem Doppeljubiläum nicht mit leeren Händen: Einen zweieinhalb Meter hohen Mast und zwei dekorierte Segel aus Stein brachten sie mit. „Ein passender Platz muss allerdings erst noch gefunden werden, damit dieses ,Schiff’ auch gut zur Geltung kommt“, freute sich Freundeskreis-Vorsitzende Christina Schuster.

ANZEIGE

38 Bretonen in allen Altersklassen erlebten abwechslungsreiche Tage. Alle genießen und schätzen das gesellige Miteinander, was Präsidentin Josiane Salaün und das Komitee des Partnerschaftsvereins besonders betonen. Schon jetzt ist die Freude auf das nächste Wiedersehen groß. An Pfingsten soll der nächste Austausch stattfinden.