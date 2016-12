2016-12-27 04:03:00.0

Weihnachtspredigten im Unterallgäu Frieden in Zeiten des Terrors

Was die Geburt Christi den Menschen auch heute noch verspricht

Neben Ostern ist Weihnachten das Fest der Christenheit schlechthin. An Weihnachten feiern die Gläubigen die Geburt Jesu Christi, an Ostern die Auferstehung von Gottes Sohn. In jedem Fall sind die Kirchen an beiden Festtagen voll. Was die Pfarrer zu sagen hatten, dokumentieren wir in Auszügen.

Dekan Andreas Straub griff in seiner Predigt am Heiligen Abend ein Wort auf, dass er gerade in den vergangenen Tagen immer wieder gehört hatte: „Mir wird angst und bang“, hätten ihm immer wieder Menschen gesagt, mit denen er über die Ereignisse in Berlin gesprochen hatte. Gerade deshalb sprach er in seiner Predigt von einem „christlichen Gegenmodell zu Angst und Schrecken“. Weihnachten stelle das Leben in den Mittelpunkt und nicht den Tod, so Straub. Die Terroristen jedoch suchten den Tod und wer sich auf Gott berufe, um Krieg zu führen, der sei ganz weit weg von Gott.

Er erinnerte auch daran, dass Gott für die Christen als kleines Kind in die Welt komme. „Ein Kind löst alles andere als Furcht aus. Ein Kind weckt Hoffnung und Zuversicht“, betonte der Mindelheimer Stadtpfarrer. Aber das Kind teile in gewisser Weise auch unsere Ohnmacht. Das zeige, dass Gott uns in allen Situationen zur Seite stehe. „Vertrauen wir darauf: Die Liebe Gottes ist stärker als alles Böse!“

Das Wort wird Fleisch

Kaplan Andreas Schmidt

Der evangelische Pfarrer Nils Haug griff an Heiligabend ein Wort aus dem Johannes-Evangelium auf. „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ An Weihnachten, dem Fest der Liebe, macht Gott uns ein unglaubliches Geschenk, sagte Haug. Und wer Gottes Geschenk annimmt, der erkennt: Dass unser Leben hell wird. Gott will für alle Menschen da sein. Aus Liebe ist Gott Mensch geworden, um bei uns Menschen zu sein. Uns seine Liebe spüren zu lassen und um uns ganz nahe zu sein.

Wie die Menschen sich verändern

In Bad Wörishofen freute sich Andreas Hartmann besonders auf „die Veränderung während der Krippenfeier“. Am Anfang sei den Gläubigen deutlich anzusehen, wie gehetzt sie in die Kirche kommen. „Stress, Termindruck, Ärger, Zeitnot, hoher Anspruch – alles dies ist den Menschen anzumerken“, sagt der Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen. „Aber dann, so in der Mitte des Krippenspiels verändert sich der Gesichtsausdruck. Die Anspannung weicht zurück und Freude wird sichtbar.“ Für ihn ein schöner Moment. „Wenn ich mich gerade in der Welt umsehe, dann bekomme ich den Eindruck, dass die strahlenden Gesichter weniger werden“, sagt Hartmann. „In den Medien, aber auch in Bad Wörishofen nehmen die Gesichter der Angst zu. Denken wir an Berlin!“ In diesem Jahr habe er aber auch viele Menschen kennengelernt, die anderen geholfen hätten. „Ein kleiner Schritt ist es schon, wenn man dem anderen ein Lächeln schenkt“, so Hartmann. „Das Besondere von Weihnacht ist für mich, dass Gott Mensch wird und somit er ein menschliches Gesicht bekommt. Wir Christen glauben an einen Gott, der uns anschaut und ich stelle mir die Frage: Wie schaut Gott mich an?“ Die Antwort gibt Hartmann gleich selbst: „Gott schaut mich an Weihnachten mit den Augen eines kleines Kindes an. Er lächelt und sagt zu mir: Ich bin für dich geboren!“

Es ist schwer, an Frieden zu glauben

Auch Pfarrerin Susanne Ohr sprach in ihrer Weihnachtspredigt in der evangelischen Erlöserkirche in Bad Wörishofen über den Frieden in Zeiten des Terrors. Sie stellte ein Bibelwort voran, in dem es heißt „Und er wird der Friede sein“.

Es sei schwer, in diesen Zeiten daran zu glauben, in denen Krieg und Gewalt die Erde erbeben lassen „ob in Berlin, Aleppo oder Istanbul“.

Ohr erinnerte daran, dass Gott den Frieden nicht an den Menschen vorbei durchsetzen wolle. „Er will ihn mit uns Menschen und durch uns Menschen geschehen lassen.“ Deshalb fange Gottes Friede nicht bei denen an, die über Krieg und Frieden zu entscheiden haben. Nicht bei der UN-Vollversammlung und nicht beim Weltsicherheitsrat, sondern bei mir und bei dir. Symbol dafür sei eben auch der Friede, der vom kleinen Krippenkind ausgehe. „Dieser Friede spricht in diesen Tagen viele Menschen an, die spüren, dass die Akte von willkürlicher Gewalt nicht wieder neuen Hass produzieren dürfen“, so die Pfarrerin.

sprach bei seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeietrag in der Mindelheimer Stadtpfarrkirche über die wichtige Rolle, die Worte im menschlichen Leben spielen. So auch im Prolog des Johannesevangeliums, der an Weihnachten in der Kirche verkündet wird. Durch sein Wort ruft Gott die Schöpfung ins Dasein. Doch so großartig die Vielfalt des Lebens auch sei, das alles sage doch nichts darüber aus, wie Gott ist. „Die schönste Blumenwiese und die erhabensten Berge interessieren sich nicht für das Wohl und Wehe eines Menschen“, so Schmidt. „Aus der Sicht des Universums spielen die Menschen keine Rolle.“ Doch an Weihnachten würden wir daran erinnert, dass der Urgrund des Kosmos spricht. „Das Wort wird Fleisch. Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort im Kind von Bethlehem in die Welt hinein gesagt. Ein Wort, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Dieses Wort heißt: Ich liebe dich, du Welt und du Mensch. Mit diesem Zeichen sagt Gott: Ich interessiere mich für dich, ich denke an dich und freue mich, zu dir zu kommen.“