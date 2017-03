2017-03-07 00:34:58.0

Gastronomie Frühjahrsputz für den Körper

Wie Küchenchefs die Fastenzeit schmackhaft machen Von Franz Issing

Der Fasching 2017 ist Geschichte. Bei vielen Leuten meldet sich nach ausgiebigem Feiern dann das schlechte Gewissen. Sie nehmen sich vor, in der Fastenzeit auf Fleisch, fettreiche Kost und andere Genussmittel zu verzichten. Selbst Menschen, die mit dem Glauben wenig am Hut haben, schwören auf die heilsame Wirkung des Heilfastens nach Pfarrer Kneipp und dessen gesundheitsfördernde und wissenschaftlich bewiesene Wirkung bei Rheuma und Gelenkbeschwerden.

Überflüssige Pfunde purzeln lassen: Die Wörishofer Gastwirte und Hoteliers kommen diesem Wunsch ihrer Gäste gerne nach und bieten zum „Frühjahrsputz für den Körper“ spezielle Diäten, aber auch gesunde Alternativen zum Fasten an. Früher war Fasten eng mit religiösen Geboten verbunden. Askese sollte helfen Körper und Geist zu reinigen und Willenskräfte zu sammeln. „Das ist längst vorbei“, weiß ein Kneippstädter Gastronom, der nicht genannt werden will.

Er hat die Erfahrung gemacht, dass viele Gäste längst nicht mehr an Traditionen festhalten und auch an strengen Fast-und Abstinenztagen, wie Aschermittwoch und Karfreitag oft ganz gerne auch mal ein Wiener Schnitzel bestellen. „Forelle Müllerin“ und Mehlspeisen rangieren meist an zweiter Stelle“, erwähnt er und versichert, dass auch Veganer und Vegetarier in seinem gut bürgerlichen Lokal voll auf ihre Kosten kommen.

Im Kurhotel „Balance“ schwört man, wie schon der Name verspricht, auf eine ausgewogene Ernährung nicht nur während der Fastenzeit. Will heißen. Küchenchef Manfred Hampp zieht alle Register der Kochkunst. Auf Wunsch kann er auch „FX-Mayr“ und Vitalitätskur mit der im Trend liegenden basischen Speisen und ihren speziellen Brühen, beziehungsweise Soßen. Selbst die Zubereitung vegetarischer Vollwertkost ist für Hampp längst kein Buch mit sieben Sigeln mehr.

Fettreduzierte, aber keine speziellen Fastenspeisen kommen im Kurhotel „Edelweiß“ auf den Tisch. Angelika Vogt verwöhnt ihre Gäste derzeit mit Gaumenfreuden, wie „Gedämpftes Kabeljaufilet“, „Champignon-Omelett mit Gurkengemüse“ oder auch „Schafskäse im Sesammantel“ gebacken auf frischem Gemüse mit Joghurt-Gurken-Dip. In der Fastenzeit punktet Zlatko Mryavac mit speziellen Fisch- und Tellergerichten. Der „Meister am Herd“ macht den Gästen im Restaurant „Luitpold“ unter anderem mit Obst, Käse oder Thunfisch gemischten Salatschüsseln oder vegetarischen Tellergerichten den Mund wässrig. Zudem haben sie die Wahl zwischen zwei Suppen ohne Fleischeinlage. „Gebackene Champignons mit Remouladensoße oder auch gebackener Fetakäse mit Preiselbeeren mögen die Leute besonders gerne“, verrät der Koch und auch „hausgemachte Spätzle sind bei uns der Renner“.

Als Eldorado für gesundheitsbewusste Gourmets empfiehlt sich das“ Cafe MöhrenPik“. Schon beim Studieren der Speisekarte schnalzen Genießer mit der Zunge. „Alles vegetarisch, vollwert und hausgemacht“ versichert die Chefin Claudia Stracke. Dies gilt für die „Gemüsebrühe mit Dinkel-Kräuterflädle“ ebenso wie auch für die „Erbsen-Cremesuppe“ oder das „Kartoffel-Zucchini-Tomaten-Gratin“. Und zum Nachtisch auch nicht zu verachten: Ein heißer „Apfel-Ingwer-Traum“.

Speziell nach Kneippschen Rezepten werden die Gäste auf Wunsch in den Stiftungen des Wasserdoktors „Sebastianeum“ und Kneippianum“ bekocht. Täglich bieten Küchenchef Dirk Kirschner und seine Kollegen ein kalorienreduziertes Menü an. „Die Fastenernährung ist individuell abgestimmt. Angeboten werden Basen-, Metabolic- und FX-Mayr-Kur, wie auch Heilfasten nach Buchinger“, berichtet Gesamtleiterin Christiane Maria Rapp.

Die Entschlackungsmethode des deutschen Mediziners soll den Körper von Giftstoffen befreien und die Selbstheilungskräfte anregen. Alle Ärzte in den Kneipp’schen Einrichtungen führen die Zusatzbezeichnung „Ernährungsmediziner“. Zudem geben sechs Heilfastenbegleiter den Gästen praktische Tipps für eine gesunde Ernährung. Wie man sich richtig ernährt, wird außerdem auch in Work-Shops demonstriert.