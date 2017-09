2017-09-21 09:00:00.0

Chronik Fünf Weilern ein Denkmal gesetzt

Martin Schalk hat über 20 Jahre geforscht und bringt jetzt ein Buch heraus. Von Josef Hölzle

Martin Schalk (66) aus Oberrieden – ein geborener Hohenreuter – hat im Alleingang eine umfassende Chronik seiner engeren Heimat erstellt. Über 20 Jahre lang arbeitete er an der Erforschung der fünf traditionell verbundenen Weiler Hohenreuten, Baumgärtle, Brandstetten, Spitzispui und Hohenschlau. Nun ist ein 429 Seiten dickes Buch daraus geworden, in dem dieser Winkel hoch über dem Kammeltal beschrieben und gewürdigt wird.

„Das Buch ist mir eine Herzensangelegenheit. Die hier dokumentierten fünf kleinen Weiler nehmen keine besondere Stellung in der Weltgeschichte ein und doch haben es unsere Ahnen verdient, dass sie durch die Erwähnung ihres Namens in unseren Gedanken weiterleben“, schreibt Schalk in seinem Vorwort.

Schalk hat in Archiven gekramt, Kirchenbücher gewälzt, Protokolle studiert, Urkunden und Schriftstücke entziffert, unzählige Gespräche geführt und dazu auch alte Bilder und Dokumente gesammelt. So entstand ein Geschichtsbuch, das die regionale mit der nationalen Geschichte verbindet. Die Rückschau beginnt beim Einfluss der Kelten, Römer und Alemannen und beschreibt die Siedlungsgeschichte und die Christianisierung. Sie führt dann über das Ständewesen, die mittelalterlichen Kriegswirren, die wechselnden Herrschaftsverhältnisse und die napoleonische Zeit bis in unsere Tage. Der Autor erstellte ferner eine ausführliche Schulgeschichte von Hohenreuten mit all den Schülernamen und Lehrern und garnierte sie mit Klassenfotos und Bildern aus dem Schulalltag.

Ein besonderes Kapitel ist der Häusergeschichte der einzelnen Weiler gewidmet. Sie wird verbunden mit Familienchroniken, die teils bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Auch die Vielzahl von Haus- und Flurnamen hat Schalk erforscht und gedeutet. Schon allein dieser Teil zeigt auf, mit welch enormer Ausdauer und Genauigkeit der Autor an sein Chronistenwerk gegangen ist. Vielen Familien verhilft Martin Schalk hiermit zu einer kompletten Familienchronik. Zur Historie zählen auch das kirchliche Leben rund um das Hohenreuter Kirchlein und den Wallfahrtsort Baumgärtle, diverse Ortsaktivitäten und vor allem der 1983 gegründete und sehr produktive Freizeitclub Hohenreuten.

Schließlich dokumentierte der Autor noch wichtige kommunale Abläufe, wie die Flurbereinigung, die Trink- und Abwasserversorgung, den Straßenbau und die Milchwirtschaft. Selbst Wetterkapriolen hat der Autor aufgelistet. So ist zum Beispiel vom Jahre 870 überliefert, dass „die Arbeiter wegen ungewöhnlicher Hitze umgefallen sind“.

Die Chronik erscheint im Oktober 2017 und ist dann bei Martin Schalk und einigen heimischen Verkaufsstellen erhältlich.