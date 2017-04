2017-04-20 12:03:00.0

Bayerntour Natur Für Sternengucker und Kräutersammler

Bei verschiedensten Führungen ist im Unterallgäu wieder einiges geboten

Wildkräuter kennenlernen, sich vom Sternenhimmel faszinieren lassen, wandern oder radeln: Die Natur entdecken kann man von April bis Oktober wieder bei der Aktion „Bayerntour Natur“. Los geht es in diesem Jahr mit folgenden Angeboten:

Geführte Wanderung rund um Bad Grönenbach

ab 22. April immer samstags und mittwochs. Treffpunkt jeweils um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Geführte Radtour rund um Bad Wörishofen

ab 25. April immer dienstags und freitags. Treffpunkt jeweils um 14 Uhr vor dem Rathaus.

Führung „Verabredung in der Natur – hören – sehen – tun:

Führung „Frühlingskräuter und Kneipp“

am Mittwoch, 26. April, und Donnerstag, 27. April. Treffpunkt jeweils um 17 Uhr an der Keltenschanze in Kirchhaslach. Anmeldung bei Wildkräuterführerin Christine Wohllaib unter der Telefonnummer 08333/7154.

Gesundheitswanderung

ab 26. April immer mittwochs. Treffpunkt jeweils um 15 Uhr am Steinbrunnen am Kurhaus in Bad Wörishofen.

Geführte Fünf-Elemente-Wanderung

ab 27. April immer donnerstags. Treffpunkt jeweils um 14 Uhr am Steinbrunnen am Kurhaus in Bad Wörishofen.

„Faszination Sternenhimmel“:

Vortrag mit Beobachtung ab 28. April immer freitags jeweils um 19.30 Uhr in der Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren.

Gänseblümchen – Heilkraut des Jahres 2017 am Dienstag, 25. April, und Mittwoch, 26. April. Treffpunkt jeweils um 18 Uhr am Rathausplatz. Anmeldung bis 22. April bei Roswitha Lutzenberger unter Telefon 08333/2156