2017-03-15 00:35:44.0

Bau Für bezahlbares Wohnen

Warum Genossenschaften günstige Preise garantieren können bescheinigt jetzt eine Bundesbehörde

Die Stadt wächst und mit ihr die Wohnungsnot. Wie lässt sich in Mindelheim aber mehr Wohnraum schaffen, der auch bezahlbar bleibt? Aus Sicht der Wohnungsgenossenschaft Mindelheim (WoGe) geht das für die Mieter am günstigsten über die Wohnungsgenossenschaft. Die Bedeutung von Wohnungsgenossenschaften hat jetzt auch das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen, ein Projekt des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung unterstrichen. Die Arbeit heißt „Wohnungsgenossenschaften als Partner der Kommunen“. Sie zeigt auf, wie wichtig es ist, dass Kommunen und Wohnungsgenossenschaften kooperieren, um bezahlbare Wohnungen zu schaffen beziehungsweise zu erhalten. Deutschlandweit halten Wohnungsgenossenschaften zwei Millionen Wohnungen. Das sind rund zehn Prozent der Mietwohnungen. Die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim eG (WoGe) ist mit rund 560 Wohnungen in Mindelheim und Umgebung vertreten. Die Durchschnittsmiete beträgt 4,73 Euro je Quadratmeter.

Zudem hat die WoGe in den vergangenen fünf Jahren knapp 100 bezahlbare, barrierearme Mietwohnungen in Mindelheim und Umgebung geschaffen und wird in den nächsten Jahren weitere 100 bezahlbare, barrierearme Mietwohnungen neu bauen. Das teilte Geschäftsführer Florian Schuster mit.

ANZEIGE

Vergleichbarer Wohnraum kostet in Mindelheim 6,51 bis 8 Euro den Quadratmeter, wie dem Portal Immoscout24 zu entnehmen ist. Schuster wörtlich: „Wir sind mit unserem sozialen Auftrag somit deutlich günstiger als andere Vermieter in Mindelheim und garantieren ein lebenslanges Wohnen.“ Die eingangs erwähnte Studie hält fest: „Wohnungsgenossenschaften leisten mit ihrer Neubautätigkeit und ihren Bestandsinvestitionen einen wesentlichen Beitrag zum bezahlbaren Wohnen und bieten Sicherheit für ein lebenslanges Wohnen“. Sie sichern durch ihren Satzungszweck die sozialen Aspekte in der Wohnraumversorgung und stellen nicht nur für Kommunen, sondern auch für weitere Akteure wichtige Kooperationspartner dar.

Neue Stadtquartiere etwa in München werden zunehmend mit Wohnungsgenossenschaften geschaffen. Ziel ist dabei ein hoher Anspruch an bauliche Qualitäten sowie eine soziale Mischung mit einem angemessenen Anteil bezahlbaren und geförderten Wohnraums. Vielfach werden innovative bauliche und konzeptionelle Lösungen realisiert, so Schuster. (jsto)