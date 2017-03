2017-03-17 10:11:00.0

Stadtentwicklung Für mehr Leben am Unteren Tor

Der Platz in Mindelheim wird umgebaut - aber wie soll er genutzt werden? Von Johann Stoll

Am 3. April fällt der Startschuss für die Sanierung des vierten und letzten Bauabschnitts der Maximilianstraße. Bis November wird der Bereich um die Jesuitenkirche zur Großbaustelle. Was aber kommt danach? Christoph Walter hatte den Anstoß bei den Haushaltsberatungen gegeben. Er fragte, was aus dem topsanierten Platz vor der städtischen Sing- und Musikschule werden soll. Er fürchtet, dass ein schöner Platz geschaffen wird, „auf dem nichts los ist“. Allein die Straße zu sanieren werde nicht genügen, den unteren Teil der Altstadt zu beleben. Der CSU-Fraktionssprecher regte ein Nutzungskonzept an. Dem folgte der Finanzausschuss. 25 000 Euro stehen dafür nun im Haushalt bereit. Einbezogen werden soll in die Überlegungen das ehemalige Mauritia-Febronia-Gymnasium, in dem die Volkshochschule und die Musikschule sowie der Fundus des Frundsbergfestringes untergebracht sind. Gedanken soll sich der Gutachter auch darüber machen, ob die Stadtbücherei am jetzigen Standort gut aufgehoben ist oder ob ein anderer Ort besser geeignet wäre.

Zustimmung auch von der SPD. Der Dritte Bürgermeister Roland Ahne sagte in Richtung Walter: „Du sprichst mir aus der Seele.“ Spontane Antwort Walters in Anspielung an den neuen SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz: „Du kannst Martin zu mir sagen.“