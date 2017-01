2017-01-31 20:04:00.0

Auszeichnung für Mindelheimer Schule Für mehr soziale Gerechtigkeit

Maria-Ward ist die erste Fair-Trade-Schule in Mindelheim. Dafür legen sich die Schülerinnen voll ins Zeug.

Schon seit 1999 kennen und kaufen die Maria-Ward-Realschülerinnen im fairen Pausenstopp ein. Drei Mal in der Woche fair gehandelte Bananen oder Müsliriegel statt einer Butterbreze sind die Schülerinnen und Lehrer schon gewöhnt. Aber die Jugendlichen wollten mehr und bewarben sich beim deutschlandweiten Label um die Auszeichnung „Fairtrade School“. Diese wurde ihnen nun verliehen.

„Die Verantwortung für die Schöpfung und die soziale Gerechtigkeit steht ja schon in unserem Schulprofil“, betonte Schulleiterin Rosa Ritter. Das Thema sei schon lange auf den Lehrplänen. Lehrerin Isolde Bauer, die den fairen Pausenstopp ins Leben gerufen hat, lobt, dass es eine ganze Menge an Arbeit und Engagement der Schülerinnen brauchte, um diese Auszeichnung zu erhalten. Doch ganze 37 Schülerinnen – mehr als fünf Prozent – sind aktiv in der Fair-Trade-Gruppe dabei und kümmern sich nicht nur um den regelmäßigen Pausenverkauf, sondern besuchen unter anderem immer wieder den Weltladen in Mindelheim, um sich auf die Suche nach neuen Produkten zu machen. Auch neue Ideen der Schülerinnen werden immer gerne aufgenommen, so gab es zum Beispiel in den Pausen im Sommer Mango-Smoothies zu kaufen.

Alle zwei Jahre wird das Zertifikat geprüft

Um „Fairtrade School“ zu werden, schreiben die Schülerinnen regelmäßig einen Blog über ihre fairen Aktivitäten, die nicht nur im Schulhaus stattfinden und außerdem nicht nur Lebensmittel betreffen. Dazu gehört zum Beispiel der Besuch der Fair-Trade-Messe oder die Idee, Abschluss-T-Shirts aus fair produzierter Baumwolle zu bedrucken.

Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter lobte den Teamgeist, den Idealismus und die Einsatzbereitschaft der Schülerinnen. Auch Kampagnenleiterin Maike Schliebs, deren Grußwort von Lehrerin Waltraud Stendel vorgelesen wurde, bedankte sich für die Arbeit, die die Mädchen neben dem Schulalltag leisten. Sie hofft, dass die Verleihung der Urkunde die Motivation aller hochhält, denn alle zwei Jahre wird das Zertifikat erneut geprüft.

Für die Aktiven der Klassen acht, neun und zehn der Fair-Trade-Gruppe gab es zum Dank nicht nur die Feierstunde, die musikalisch vom Blechbläserensemble der Schule umrahmt wurde, sondern auch Stofftaschen, Bleistifte und jede Menge Bananen. Übrigens sorgen auch die Lehrer bei Maria-Ward dafür, dass die Schule auf gerechten Handel und Nachhaltigkeit setzen kann, denn dort wird schon seit Jahren Kaffee aus fairem Handel getrunken.