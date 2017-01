2017-01-13 12:37:00.0

Tierschutz Füttern gegen die schlimmste Not

Dürfen Wildtiere im Winter gefüttert werden? Ja, aber es gelten enge Grenzen. Von Johann Stoll

Seit Jahren tobt der Glaubensstreit. Für die einen ist klar: Wildtiere in der freien Natur müssen ohne den Menschen klar kommen, auch im tiefsten Winter. Rehe sollten keinesfalls gefüttert werden. Andere halten nicht weniger überzeugt dagegen: Unberührte Natur in unseren Breiten gibt es schon lange nicht mehr. Der Mensch hat überall eingegriffen, also sollte er auch den Rehen über die schlimmsten Hungerphasen helfen.

Pius Kirner gehört eindeutig zur zweiten Gruppe. Der 65-Jährige ist Vorsitzender des Landesjagdverbandes Bayern, Kreisgruppe Mindelheim. Er geht seit fast 50 Jahren auf die Jagd. Dass im benachbarten Baden-Württemberg Wildfütterungen nur noch in ganz seltenen Ausnahmefällen erlaubt sind, bezeichnet Kirner als Ideologie. Kirner ist Jagdpächter im Revier Gernstall. Dazu zählt auch der Tiergarten zwischen Unggenried und Mindelheim. Fünf Futterstellen hat er in seinem Jagdrevier eingerichtet, wobei er betont, nur zu Notzeiten zu füttern, ganz wie es der Gesetzgeber verlangt.

Wann Notstand herrscht

Was jedoch sind Notzeiten für die Rehe? Das hängt nicht nur von eisigen Temperaturen und einer geschlossenen Schneedecke ab, sagt Kirner. Wenn Landwirte noch bis Ende November ihre Wiesen bis zum Waldrand mit Gülle überziehen, fallen diese Flächen zum Äsen weg. „Dann haben wir einen gewissen Notstand“. Auch die vielen Maisäcker bieten in den Wintermonaten keine Nahrung.

Bis jetzt hatten Wildtiere in diesem milden Winter nichts zu leiden. Nahrung gab es in Hülle und Fülle. Vor allem auch deshalb, weil Buchen und Eichen viele Früchte abgeworfen haben. Mehr als 4000 Kiloramm Samen je Hektar liegen in Eichen- und Buchwäldern auf dem Boden. Das ist Mastfutter für Rehe und Wildschweine.

Das kann sich jedoch schnell ändern. Besonders schwer tun sich Rehe bei einer länger geschlossenen Schneedecke, wenn dieser Schnee oben eine harsche Eisschicht trägt. Spätestens dann füttern Kirner und seine Kollegen dazu. In eigenen Futterkästen wird dann Mais- und Grassilage, Apfeltrester und manchmal auch Grummet gereicht. Der Speiseplan übrigens ist der Natur abgeschaut. Kastanien zum Beispiel werden allenfalls als Dreingabe in den Apfeltrester dazugegeben. Dann bleiben sie schön weich.

Gewinner ist der Forst. „Artgerechte Fütterung ist praktizierter Waldschutz“, sagt Kirner. Zehn gut genährte Rehe richten im Wald weniger Schaden an als ein hungriges. Gewinner sind aber auch die Jäger, weil so mehr Tiere überdauern.

Was Hundehalter tun sollten

Rehen, Hasen oder Wildschweinen macht im Winter aber nicht nur das knappe Nahrungsangebot zu schaffen. Weil manche Hundehalter ihre Tiere im Wald gerne von der Leine lassen, schrecken diese die Wildtiere auf. Die Jäger bitten daher alle Hundehalter, ihre Tiere im Wald angeleint zu lassen. Aus manchen Waldgebieten, wo besonders viele Hunde unterwegs sind, haben sich Rehe schon zurückgezogen.

An Heiligabend oder Silvester übrigens gab es im Wald keine Extraportion Futter von den Jägern. Bei Landwirten war das früher oft noch üblich, dass die Tiere im Stall an Festtagen besonders verwöhnt wurden. Pius Kirner hält davon im Wald aus einem einfachen Grund nichts. Man soll Wildtiere nicht vermenschlichen, sagt er.