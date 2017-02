2017-02-11 00:35:53.0

Funkmast: 2. Runde im Gemeinderat

Immissionsgutachten wird diskutiert

Nächste Runde bei der Suche nach einem geeigneten Standort für einen Funkmast in der Gemeinde Rammingen: In der nächsten Ratssitzung am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr im Rathaus liegt den Räten ein Immissionsgutachten mit Standortbetrachtung vor, auf dessen Grundlage dann weiter diskutiert werden soll.

Wie mehrfach berichtet, wollen einige Ramminger aus Angst vor Gesundheitsgefahren verhindern, dass auf einer Maschinenhalle mitten im Dorf, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kapelle „Unsere liebe Frau“, ein Funkmast errichtet wird. Eine entsprechende Unterschriftenaktion soll der Forderung nach einem anderen Standort Nachdruck verleihen.

Die Telekom hatte der Gemeinde bereits angeboten, nach einem Standort Ausschau zu halten, der für die Bevölkerung akzeptabel ist und die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens nicht außer Acht lässt. Für die Gemeinde sei es ein klarer Standortvorteil, wenn in schnelles Internet und bessere Mobilfunkverbindungen investiert werde, so ein Telekom-Sprecher. Außerdem stehen Bauanträge und Bauvoranfragen auf der Tagesordnung. (alf)