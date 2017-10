2017-10-24 14:56:00.0

Festival Furioses Finale mit Stars der Jazz-Szene

Stephanie Lottermoser und die Band Triosence zeigen an zwei Abenden, warum „Jazz goes to Kur“ so angesagt ist.

„Ist Jazz von gestern?“ Im überregionalen Feuilleton dieser Zeitung wurde am Wochenende diese Frage gestellt. Bad Wörishofen hat diese Frage praktisch zeitgleich mit einem klaren „Nein“ beantwortet. Von einer der erfolgreichsten Ausgaben des Bad Wörishofer Festivals „Jazz goes to Kur“ sprach der Jazz-Arbeitskreis mit Veranstaltungsleiterin Anna Schluifelder und Horst Fröhlich an der Spitze am Sonntagabend. Ausverkauft oder fast ausverkauft waren alle vier Konzerte – vom Jazzabend mit der Dixie-Formation des Kurorchesters in den Stadtwerken über Barbara Dennerlein, die Big-Band-Matinee bis hin zu „Triosence“ zum Abschluss der Jazz-Tage. Wie Jazz ansprechen und begeistern, unterhalten und bezaubern kann, zeigten am Freitagabend die Band um Stephanie Lottermoser und am Sonntag das Klaviertrio „Triosence“ um Bernhard Schüler am Piano. Es waren unterschiedliche Wege, die Lottermoser und Schüler beschritten.

Während Lottermoser vielleicht kleine Umwege nahm und erst nach der Pause so richtig aufdrehte, fand Schüler recht rasch den direkten Weg zu einem aufgeschlossenen Wörishofer Publikum. Bei Lottermoser und ihrer Band mit Jan Eschke an den Keys, Ludwig Klöckner am Bass, Martin Kursawe an der Gitarre und Christoph Buse an den Drums werden wohl zwei musikalische Eindrücke ganz besonders lange in Erinnerung bleiben: zum einen eine herausragend gut zusammen musizierende Band und zum anderen eine fantastische Musikerin Stephanie Lottermoser, die mit einem variantenreichen Saxofonklang ebenso wie mit einer sehr angenehm warm gefärbten, nie aufdringlichen und hin und wieder leicht hauchigen, immer schön klingenden Stimme faszinierte. Man könnte fast von einem ganzheitlichen Musizieren sprechen, das Lottermoser praktiziert: Sie tanzt, sie geht den Klängen in ihren Bewegungen nach oder nimmt sie körperlich vorweg. Jeder Ton – in der ersten Konzerthälfte mehr am Saxofon und in der zweiten mehr gesungen – ist gestaltet und wunderbar interpretiert. Die ganze Band ist permanent dabei, unterschiedliche Klangausdrücke zu finden und zu präsentieren: zum Beispiel groovig-abgehackte, sphärisch-schwebende oder futuristisch-extravagante Sounds von den Keys, hochvirtuos und manchmal beinahe über die Tasten fliegend von Jan Eschke an den Tasten dargeboten. Die Stücke stammen mitunter bereits vom neuen Album, das Ende des Jahres erscheinen soll. Immer da: fantastisches Zusammenspiel. Zum Beispiel im „Reflection Song“, einem Werk, das in seinen sich nur geringfügig abwandelnden Patterns fast schon an Minimal Music erinnert, dabei aber rockig daherkommt.

Und „Triosence“ hatte keine Probleme, die Vorlage aufzugreifen. Jede, der am Sonntagabend oft ausgedehnt improvisierten Nummern, war anders: Bernhard Schüler am Piano, Omar Rodrigues Calvo am Bass und Stephan Emig am Schlagzeug und diversen Perkussionsinstrumenten zeichneten Jazz-Standards nach, formulierten Modern-Jazz-Klänge oder gestalteten Elemente von Weltmusik. Die musikalischen Ideen und das kreative Potenzial, die in dieser Formation stecken, schienen beinahe unendlich zu sein. Immer wieder tauchten neue Spiel- und Musizierweisen auf. Bernhard Schüler, der alle gespielten Nummern nicht nur am Flügel darbot, sondern selbst komponiert hatte, gelang es, dem Publikum musikalische Welten zu erschließen. Seine Band saugt unterschiedliche musikalische Stile und verschiedenste kulturelle Einflüsse regelrecht auf und kann sie zielgerichtet und variantenreich einsetzen. Schüler präsentierte im Bad Wörishofer Kino sowohl lyrische, gar nicht zu verkopfte Melodien, die er dann aber virtuos und verspielt sich entfalten ließ, als auch Stücke mit Drive, mit komplexen und drängenden Rhythmen. Besonders faszinierten das Publikum die langen Improvisationen von Stephan Emig an seinem großen Drum-Set.

Und als ob die Aufbauten ihm nicht genügten, setzte er zwischenzeitlich zusätzlich Cajon, Body-Percussion, Klatschen und Schnippen ein – eine nicht nur musikalische, sondern auch körperliche Höchstleistung! „Triosence“, ein international erfolgreiches deutsches Jazz-Trio, beendete fulminant das 27. Festival „Jazz goes to Kur“. (lede)