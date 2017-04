2017-04-04 13:54:00.0

Aktion „Futter“ für computerbegeisterte Leseratten

In der Türkheimer Bücherei warten Bücher zum Thema „Internet und Digitale Welt“ Von Alf Geiger

„Das Thema Internet beschäftigt irgendwie doch alle“, sagt Claudia Irimia. Da war es für die Leiterin der Türkheimer Gemindebücherei in der Maximilian-Philipp-Straße 30 (im Schlosshof) naheliegend, den Türkheimer Leseratten ein breit gefächertes Angebot rund um das Thema „Digitale Welt“ zusammenzustellen.

Ein ganzer Tisch voll Lesestoff wartet jetzt auf die Besucher, die sich ganz nach ihren Interessen Bücher und Broschüren ausleihen können: „Vom Internet-Verweigerer bis zum absoluten Computer-Freak ist für jeden etwas dabei“, sagt auch Christiane Karl, die in diesen Tagen ihren neuen Job als Mitarbeiterin in der Gemeindebücherei angetreten hat.

Für Claudia Irimia ist gerade diese breit gefächerte Auswahl besonders wichtig, denn sie woll ja keinen ihrer Kunden überfordern oder bevormunden. Sie habe in Gesprächen fest gestellt, dass das Thema Internet und Medienkompetenz immer wichtiger werden – gerade weil ja fast jeder heute in Smartphone in der Tasche hat und rund um die Uhr Zugang zum weltweiten Computernetz hat.

Oft werde dies freilich allzu unkritisch und gedankenlos genutzt, glaubt Claudia Irimia, die mit dem aktuellen Angebot auch einen Denkanstoß geben will. Aber auch ganz parktische Lektüre finden sich dort, etwa Programmiertipps und Tipps für Online-Einsteiger.

Öffnungszeiten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr.