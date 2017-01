2017-01-30 00:32:21.0

Gäste aus dem Ausland als große Chance

Wie Bad Wörishofen um sie buhlt Von Markus Heinrich

Bayerns Kurorte setzen in Zukunft noch stärker auf internationale Gäste. Von einem „Wachstumsjoker“ ist in einer Mitteilung sogar die Rede. Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) sieht hier noch weit größeres Potenzial. Die hohe medizinische Qualität sei eine große Chance, heißt es Medienberichten zu Folge. „Auch Bad Wörishofen darf sich über steigenden Ankunftszahlen aus dem Ausland freuen“, sagt dazu Bad Wörishofens Kurdirektorin Petra Nocker. „Von Januar bis November 2016 können wir eine Steigerung zum Vorjahr bei den Ankünften aus dem Ausland in Höhe von insgesamt 13,8 Prozent verzeichnen“.

Der überwiegende Anteil der internationalen Gäste kommt aus der Schweiz. Hier gebe es im gleichen Zeitraum eine Steigerung der Ankünfte in Höhe von 16,3 Prozent. „Das zeigt uns, dass unsere gezielten Werbemaßnahmen bei den Eidgenossen gut ankommen“, findet Nocker. 2016 war Bad Wörishofen erstmals auf den Messen „FeSpo“ in Zürich und auf der „G‘wärb“ im Emmen. „Auf beiden Messen konnten wir uns gut platzieren“, sagt Nocker. „2015 waren wir auch auf Redaktionstour in der Schweiz und haben bei namhaften Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen zusammen mit unserer PR-Agentur Bad Wörishofen als interessanten und Berichtens werten Urlaubsort präsentiert.“ Zudem schalte man seit mehreren Jahren gemeinsam mit Wörishofer Hoteliers Anzeigen in der Schweiz.

ANZEIGE

Auch bei den Gästen aus Österreich hat Bad Wörishofen zugelegt, berichtet Nocker.

Die Website der Stadt sei seit Ende 2015 zudem auch auf Englisch verfügbar. Dazu passt, dass die Anzahl an Gästen aus den USA von 910 bis November 2015 auf 1638 bis November 2016 stieg, um 180 Prozent. Einen gewissen Zusammenhang „kann man zumindest nicht ausschließen“, so Nocker.

„Bad Wörishofen unseren Zielgruppen so digital wie möglich nahe zu bringen, steht auf der Agenda unseres Marketingplans 2017“, berichtet die Kurdirektorin. Online-Portale in Deutschland und der Schweiz sind das Ziel, dazu will die Stadt weiter in eine bessere „Auffindbarkeit“ in den Suchmaschinen investieren.

Auch einen Blog – ein Internettagebuch – wird es heuer erstmals geben, ebenso ein Social Media Konzept für Facebook, Newsletter, Blog und Instagram. Bad Wörishofen will interaktiver im Umgang mit seinen Gästen werden.