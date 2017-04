2017-04-12 09:19:00.0

Motorradsaison Ganz Süddeutschland war unterwegs

Neuer Besucherrekord bei der zehnten Motorradsegnung in Altensteig: Es kamen über 1000 Biker. Von Sabine Adelwarth

Mehr als 1000 Biker kamen am Wochenende zur Motorradsegnung auf das Übungsgelände der Fahrschule Gleich bei Altensteig. Das ist neuer Rekord. Dort herrschte so großer Andrang, dass der Übungsplatz zu klein für die vielen Motorräder war und die Biker auf benachbarte Flächen ausweichen mussten. Was vor zehn Jahren eher klein begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einer festen Größe entwickelt und kann mittlerweile als größte Motorradsegnung in ganz Süddeutschland bezeichnet werden. Die Inhaber der Fahrschule Gleich, Manfred Schmid und Jürgen Leins, waren überwältigt: „Ich hab das Gefühl, dass ganz Süddeutschland unterwegs ist“, begrüßte Schmid die über 1000 Angereisten. „Das lässt unser Herz höherschlagen.“ Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Helfer wurde die Segnung wieder zu einem Höhepunkt für viele Biker.

Ein Blick auf die Nummernschilder verriet, dass die Segnung weit über die Landkreisgrenze bekannt ist: Aus Augsburg, Weilheim, Lindau, Neu-Ulm, Ravensburg, Füssen, Kempten und München waren ganze Gruppen angereist, um bei herrlichem Wetter Gottes Segen zu erhalten. Der liebevoll geschmückte Altar bietet jedes Jahr eine herrliche Kulisse und auch die musikalische Umrahmung der Bläsergruppe aus Mindelau rundet die Zeremonie gelungen ab.

ANZEIGE

Landrat Hans-Joachim Weirather nahm mit seiner Ducati an der Segnung teil. Der Landkreischef ist immerhin schon seit 40 Jahren ein begeisterter Motorradfahrer. „Was hier veranstaltet wird, verdient Lob und Anerkennung. Hier wird das Leben der Motorradfahrer ins gute Licht gerückt“, bedankte sich der Landrat bei allen Verantwortlichen.

Mit von der Partie war natürlich auch der pensionierte Pfarrer Rudolf Klaus aus Kaufbeuren. Von Anfang an ist der Geistliche nun schon dabei, der selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer ist. „Ein solches Zusammentreffen zeigt, dass wir nicht nur gedankenlos umherfahren“, sagte „Pfarrer Rudi“ zu den Motorradfahrern bei seiner Predigt. Es sei ein Zeichen für das Urvertrauen auf Gottes Segen. „Uns verbindet der Glaube, dass wir vor Gott wertvoll sind, den sich jeder unabhängig von der Religion vorstellen kann.“ Nach der feierlichen Zeremonie ging er durch die vielen Motorradreihen und bespritzte alle Maschinen und ihre Fahrer mit Weihwasser.

Auch der gute Zweck kommt bei dieser Veranstaltung nicht zu kurz. Die Motorradfreunde Mindelheim übernehmen die Bewirtung und spenden den Erlös an die Sabine-Adelwarth-Stiftung, die sich für die Erforschung der Erbkrankheit Mukoviszidose einsetzt.