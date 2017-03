2017-03-30 18:00:00.0

Freizeit Ganz entspannt nach vorne lehnen – und los geht’s!

Wie fährt es sich mit einem Segway? Daniela Polzer hat die Fahrt in Mindelheim gewagt und ist begeistert Von Daniela Polzer

„Wenn alle fünf blauen Punkte leuchten, eine Hand auf die Mitte des Lenkers legen und dann möglichst zügig aufsteigen“, lautet die kompakte Ersteinweisung für ein ganz spezielles Fortbewegungsmittel. Und siehe da: Es ist so tatsächlich so einfach, wie es sich anhört.

Seit der Film „Der Kaufhauscop“ vor einigen Jahren in den deutschen Kinos gelaufen ist, dürfte die Bekanntheit der außergewöhnlichen Stehfahrzeuge, auch Segways genannt, enorm gestiegen sein. Denn in dieser Komödie bewegt sich die Hauptfigur zumeist auf einem der neumodischen Roller durch die Gegend.

ANZEIGE

Anfangs konnte man die eigentümlichen Vehikel höchstens als Attraktion für Urlauber bestaunen und sich dabei fragen, wer denn freiwillig mit so einem Ding fahren will. Wie kann man auf einer Achse überhaupt das Gleichgewicht halten?

Als jemand, der erst kürzlich seine erste Segway-Fahrt unternommen hat, kann ich bestätigen: Es ist wirklich simpel, mit den Geräten umzugehen und die Fortbewegung ist mehr als entspannt. Durch eine leichte Gewichtsverlagerung nach vorne beginnt der Fahrspaß und das Lenken funktioniert mit ein bisschen Gefühl nach wenigen Versuchen ganz intuitiv.

Wer das Frühlingsfest der Stadt Mindelheim am vergangenen Sonntag besucht hat, ist bestimmt beim Parcours der Firma Allgäu-eTours stehen geblieben. Die Mutigeren haben sich direkt getraut und sind gleich aufgestiegen. Seit vergangenem Jahr bietet die ortsansässige Firma Segway-Touren in Mindelheim und Umgebung an. Unter anderem kann man an einer romantischen „Mondschein-“ oder an einer relaxten „Feierabend-Tour“ teilnehmen.

Allerdings sollte man dafür einige Grundanforderungen erfüllen: Eine Körpergröße von mindestens 1,10 Meter und ein Körpergewicht von mindestens 45 Kilogramm gehören zu den Voraussetzungen, da das Fahrzeug den Fahrer sonst nicht registrieren kann. Außerdem muss man mindestens 15 Jahre alt sein, um sich dieser motorischen Herausforderung stellen zu dürfen.

Diese Vorschrift hängt damit zusammen, dass man in diesem Alter mit der entsprechenden Fahrerlaubnis zum Führen eines Mofas berechtigt ist und deshalb ein verantwortungsbewusster Fahrstil angenommen werden kann. Auf dem Verkehrsübungsplatz in Mindelheim können sich auch Kinder unter 15 Jahren unter optimalen Sicherheitsbedingungen mit den modernen Fahrzeugen vertraut machen.

Trotz anfänglicher Skepsis hat mir der erste Fahrversuch sehr viel Spaß bereitet. Grundsätzlich ist es jedem zu empfehlen, die interessanten Segway-Roller auszuprobieren und sich aus erster Hand von dieser entspannten Fortbewegungsweise zu überzeugen. Warum nicht mal eine Segway-Tour als Geburtstagsgeschenk verschenken?

Allgäu-eTours bietet verschiedene Varianten in der Region an. In vielen größeren Städten gehören Segway-Gruppen schon längst zum Stadtbild. Also: Anfragen, buchen und entspannt nach vorne lehnen!

Allgäu-eTours ist ein Mindelheimer Unternehmen, das Segway-Touren anbietet: http://www.allgaeu-etours.de/