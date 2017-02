2017-02-13 00:33:15.0

Abschluss Gastgeber mit großen Plänen

Die Berufsschule entlässt 51 Absolventen. Die Schülersprecherin hält ein beeindruckendes Plädoyer Von Maria Schmid

Stolz können die 51 Absolventen auf ihre bestandene Abschlussprüfung in den sechs gastronomischen Ausbildungsberufen sein. Bei der Verleihung während der Freisprechungsfeier in der Zweigstelle Bad Wörishofen der Berufsschule Mindelheim, erhielten sie ihre Zeugnisse und Sonderpreise für besondere Leistungen. Sie können sich nun fortan als Fachkräfte im Gastgewerbe, als Hotel- und Restaurantfachleute, als Köchinnen und Köche, als Hotelkaufleute und Fachkräfte für die Systemgastronomie bezeichnen.

Hubert Holzbock, der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Unterallgäu, betonte, er zolle den Absolventen seinen großen Respekt. Die ganze Welt stünde ihnen nun offen. Europäische Fachkräfte würden mit Handkuss gesucht. Die Absolventen sollten sich nach Möglichkeit kleine aber feine Hotels aussuchen, denn vor allem dort könnten sie dazulernen. Von nun an könnten sie das tun, was sie selber wollten. Der Gast könne hundert Prozent Leistung und eine Wohlfühlatmosphäre verlangen. Das sei nur als Team erreichbar.

Die stellvertretende Landrätin Marlene Preißinger überbrachte Grüße und Glückwünsche von Landrat Hans-Joachim Weirather. Für die Festrede konnte Organisatorin Petra Kreiselmeyer Christian Munz von der Industrie- und Handelskammer Schwaben gewinnen. Er sagte: „Sie haben die erste Etappe Ihrer beruflichen Laufbahn erfolgreich zurückgelegt…der heutige Tag beweist es Ihnen: Der Einsatz hat sich gelohnt.“ Er rief ihnen zu: „Sie gehören sich selber. Sie sind Ihr eigenes Projekt!“

Der Leiter der Berufsschule Mindelheim, Reinhard Vetter, erzählte eine Geschichte von einem reichen Mann, der seinem Diener auftrug, in seiner Abwesenheit ein Haus zu bauen. Der Diener ließ es sich gut gehen und baute ein minderwertiges Haus, das er von seinem Herrn als Lohn erhielt. Reinhard Vetter sagte, diese Geschichte zeige, es käme auf das Fundament an, dass die jungen Leute selbst verantwortlich für ihr Tun seien, denn das sei nur für sie selbst und nicht für andere. Er erzählte, er sei mit zehn Jahren ein stinkfauler Schüler gewesen und trotzdem Schulleiter geworden. Alles sei möglich. Der Leiter der Berufsschule Bad Wörishofen, Gerhard Weiß, betonte, es sei für ihn ein schöner Moment, vor einem solchen Auditorium zu sprechen. Er sagte: „Ihr habt einen riesigen Schritt in eurer Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht.“

Schülervertreterin Swantje Schauß dichtete unter anderem: „Mein Berufswunsch zur Köchin kam eher spontan und ganz profan, ich hatte keinen Plan auf diesem Gebiet, ich wusste eigentlich nur, wie man eine Pizza in den Ofen schiebt.“ Sie sagte Danke an alle ihre Unterstützer. Außerdem möchte sie jedem sagen, der ihren Beruf schlecht mache: „Wir haben jetzt die Chance alles zu ändern, den schlechten Ruf unseres Berufs in ein anderes Licht zu rücken, den Bockmist, den man früher gebaut hat aus der Welt zu schaffen, sodass sich wieder mehr junge Leute für unsere Berufe interessieren, denn sie sind echt schön und abwechslungsreich.“