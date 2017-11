2017-11-13 00:37:10.0

Gedenkfeier für Opfer von Krieg und Gewalt

Kneippstadt begeht den Volkstrauertag

Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 19. November, findet um 10.15 Uhr an der „Gedenkstätte für alle Opfer von Krieg und Gewalt“ im Kurpark eine Gedenkfeier statt. Die Vereine und Verbände mit ihren Fahnenabordnungen werden gebeten, sich um 10 Uhr vor dem Hotel-Gasthof Adler einzufinden. Bereits um 8.45 Uhr treffen sich die Fahnenträger ebenfalls vor dem Gasthof Adler zum gemeinsamen Gang zur Pfarrkirche St. Justina, wo um 9 Uhr der Gottesdienst beginnt. Die Gedenkfeier wird umrahmt von der Stadtkapelle und der Liedertafel.

In Dorschhausen findet die Veranstaltung ebenfalls am Sonntag um 9.30 Uhr am örtlichen Ehrenmal statt (Gottesdienst um 8.45 Uhr), in Kirchdorf ist die Feier auch am Sonntag um 9.30 Uhr (Gottesdienst um 8.45 Uhr) und in Schlingen wird der Opfer von Krieg und Gewalt am Samstag, 18. November, um 10.45 am Ehrenmal gedacht. (Gottesdienst 10 Uhr). Einwohner und Gäste sind zu den Gedenkfeiern eingeladen. (mz)