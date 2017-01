2017-01-18 00:31:32.0

Verkehr Gefährliche Fracht

Eisplatten, die sich derzeit auf Lastzügen bilden, werden schnell zu Geschossen. Transportunternehmen wie Transcor in Bad Wörishofen müssen einen großen Aufwand betreiben, um für die Sicherheit zu sorgen Von Franz Issing und Markus Heinrich

Schneefall, Kälte und kein Ende in Sicht: Der Winter bleibt – und damit eine stete und vor allem unterschätzte Gefahr für Verkehrsteilnehmer. Eisplatten auf Lkw-Dächern werden schnell zu Wurfgeschossen, wenn sie sich während der Fahrt lösen. Zuletzt mehrten sich die Berichte über teils gravierende Unfälle, etwa am Montag auf der A7 und der A8. In allen Fällen wurden Autos von den schweren Eisplatten getroffen. „Kritisch wird es, wenn starke Schneefälle, Wind und Blitzeis zusammenkommen“, sagt Werner Renz vom ADAC Truck-Service. „Dann hilft nur spezielle Technik und Vorbeugung“, Um die Gefahren weiß man auch bei der Tricor AG in Bad Wörishofen. Der Verpackungs- und Logistikspezialist unterhält über seine Tochter Transcor selbst eine Flotte von etwa 135 Lastwagen und 20 so genannten Megatrailern, dazu rund 450 Jumbo-Wechselbrücken – eine Menge Fläche für eine Menge Eis. Entsprechend groß ist der Aufwand, den man bei derzeit betreibt, um die Gefahr rutschender Eisplatten zu bannen. Das Problem geht man auf recht praktikable Weise an.

„Wir haben an all unseren Standorten in Bad Wörishofen, Eppishausen, Burg bei Magdeburg und in Offenbach ein Schneegerüst installiert“, berichtet Bad Wörishofens Fuhrparkleiter Helmut Maier. Täglich verlassen das Wörishofer Firmengelände zwischen 80 und 100 Brummis mit Hängern, von denen viele im Winter von Eis und Schnee befreit werden müssen. Die Fahrer steuern das Schneegerüst an, besteigen die Sicherheitsleiter und räumen die Hinterlassenschaften von Väterchen Frost mit einem Schieber von den Planen. Das kostet Zeit, doch anders geht es kaum.

„Die Planen müssen von Eis und Schnee frei sein, damit sich während der Fahrt keine Eisplatten lösen und Verkehrsteilnehmer gefährden oder deren Autos beschädigen können“, macht Maier deutlich. Schwieriger wird es da schon, wenn die Fahrer auf einer Raststätte eine große Pause einlegen müssen und sich in dieser Zeit neue Eisplatten auf den Brummis bilden. Da ist guter Rat teuer.

Eine Leiter anlegen, raufkletttern und das Dach abkehren ist verboten und auch viel zu gefährlich. „Keine Versicherung kommt in diesem Falle für Personenschäden auf“, weiß Maier.

Da bleibt den Brummifahrern meist nur die Möglichkeit, das Dach ihres Lastzuges in Schieflage zu bringen, sprich die Plane um 30 Prozent schräg zu stellen und zu versuchen, sie von unten mit einem Besen von Eis und Schnee zu befreien. Um die Verkehrssicherheit auf Autobahnen zu erhöhen, rät Maier dem Bundesverkehrsministerium, auf den Raststätten „Schneegerüste“ für Brummis zu installieren.

Beim ADAC rät man bei extremen Wetterlagen zu überdachten Parkplätzen oder zu Rastplätzen, die über fest installierte Schneegerüste verfügen. „Am besten lassen sich Eis und Schnee mit einer Dachheizung entfernen oder mit einem auf dem Dach installierten Luftbalg abschütteln“, teilt der ADAC mit. Mittlerweile seien Airbag-Systeme verfügbar, bei denen man einen Schlauch unter der Plane durchführt und diesen an die Luftanlage des Lkw anschließt. Der Fahrer bläst den Schlauch auf und die Plane wölbt sich nach oben. Schmelzwasser, Schnee und Eis könnten so effektiv entfernt werden, heißt es.

„Allerdings ist solche Sonderausstattung teuer, weshalb in den meisten Fällen der Fahrer selbst Hand anlegen muss“, weiß man beim ADAC. Am Ende sind die Fahrer mit ihrem Problem also auf sich allein gestellt. Keinesfalls sollte der Fahrer jedoch losfahren, ohne das Dach von Eis und Schnee zu befreien.

Hier droht nach Angaben des ADAC ein Verwarnungsgeld von 25 Euro, aber vor allem akute Gefahr für Leib und Leben. „Passieren durch herabfallende Eisplatten Unfälle oder kommen Personen zu Schaden, muss der Fahrer mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung und einer Haftstrafe rechnen“, teilt der Truck-Service mit.