2017-04-19 11:51:00.0

Justiz Gefährlicher Aussetzer am Lenkrad

Trotz starkem Schwindel setzt sich eine Diabetikerin ans Steuer und verursacht einen Unfall. Warum sie nun vor Gericht steht Von Jens Reitlinger

Den gesamten Vormittag über sei es ihr bereits nicht gut gegangen. Starke Kopfschmerzen, Schwindel und Unwohlsein machten ihr zu schaffen. Da sie einen wichtigen Arzttermin aber nicht absagen wollte, setzte sich die 54-jährige Bad Wörishoferin im Mai vergangenen Jahres dennoch in ihr Auto und machte sich auf den Weg. Wenig später fuhr sie in der Viktoriastraße geradeaus über eine Verkehrsinsel und rammte eine Laterne. Glücklicherweise kamen weder sie selbst noch ein anderer Verkehrsteilnehmer dabei zu Schaden.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht Memmingen lautete nun, die Frau hätte ihre Fahruntüchtigkeit vor der Fahrt erkennen müssen – insbesondere, da sie an der Zuckerkrankheit leidet. Ihre Führerschein wurde nach dem Unfall vorübergehend sichergestellt. Die Angeklagte sagte, sie könne sich an den Unfallhergang kaum noch erinnern. Das Bewusstsein habe sie weder vor noch nach der Kollision verloren. „Es ist einfach passiert, auf einmal stand ich an der Laterne“, sagte sie zu Richter Dieter Klotz. Passanten seien ihr zu Hilfe gekommen und hätten die Polizei und den Notarzt gerufen.

Bei der medizinischen Untersuchung vor Ort konnte bei der 54-jährigen Angestellten jedoch nur ein leicht erhöhter Blutzuckeranteil gemessen werden. „Der Wert ist für Diabetiker im Grunde normal“, bestätigte Rechtsmediziner Horst Bock.

Für die körperliche Ausfallserscheinung der Frau gebe es eine andere Erklärung. Laut Gutachter Bock hatte die Frau kurz nach ihrem Unfall und auch bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus einen immens erhöhten Blutdruck, bei dem in medizinischer Hinsicht „alle Alarmglocken läuten sollten“.

Beide Werte, in denen der Blutdruck angegeben wird, ließen auf eine schwere Herzerkrankung schließen, die durch chronischen Bluthochdruck entsteht. Infolge des verdickten Herzmuskels könne es häufig auch in anderen Organen zu Durchblutungsstörungen kommen. Für Patienten bedeute das gelegentliche Bewusstseinsstörungen sowie ein stark erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko.

Ihr Bluthochdruck ist der Wörishoferin seit 2013 bekannt. Wie ihre Anwältin Katja Wagner-Maksimovic mitteilte, nimmt sie zusätzlich zu ihrer Diabetesbehandlung mehrmals täglich blutdrucksenkende Medikamente ein und führt Buch über ihre Werte. Der Unfall sei ihr eine Lehre gewesen. Die Schwere ihrer Symptome könne sie nun deutlich besser einschätzen und werde sich künftig auch bei den kleinsten Anzeichen nicht wieder ans Steuer setzen, wie die Frau versicherte.

Diese Entscheidung wird ihr durch den Urteilsspruch jedoch ohnehin vorerst abgenommen. Da sie in ihrer gesundheitlichen Verfassung als nicht fahrtüchtig eingestuft werden müsste und ihr Aussetzer am Steuer laut Richter Klotz nur durch Zufall nicht zur Gefahr für Leib und Leben wurde, solle der Führerschein der Frau eingezogen werden. Einen neuen dürfe sie frühestens in vier Monaten beantragen. Außerdem wird sie 40 Tagessätze zu je 15 Euro bezahlen müssen.