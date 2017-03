2017-03-31 00:40:02.0

Gefahr durch den Hang?

Landratsamt will am Mayenbadweg prüfen

Das Landratsamt nimmt die Sorgen ernst, der Hang oberhalb des Unteren Mayenbadwegs in Mindelheim könnte nach einer Bebauung seine Stabilität verlieren. In einem Antwortschreiben an die Bürgergemeinschaft heißt es: „Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden wir dafür Sorge tragen, dass die Baugrund- beziehungsweise Hangverhältnisse ausreichend berücksichtigt werden, sodass gefährliche Situationen möglichst vermieden werden“. Das Schreiben aus der Kreisbehörde hat der Leiter des Bauwesens, Christian Baumann, unterzeichnet.

Wie berichtet, sollen am Unteren Mayenbadweg sechs Häuser in zwei Reihen gebaut werden. Während die östliche Bebauung völlig unstrittig ist, kritisierte die Bürgergemeinschaft, dass Häuser auch etwas in den Hang bebaut werden sollen. Dabei wurde die Baugrenze um zehn Meter überschritten. Der Bauausschuss folgte allerdings mit acht gegen vier Stimmen der Auffassung von Bürgermeister Stephan Winter und der Verwaltung. Sie sahen in der Überschreitung kein städteplanerisches Konfliktpotenzial. (jsto)