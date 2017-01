2017-01-26 00:32:40.0

Finanzen Geld für Gebäude

Der Landkreis investiert 1,9 Millionen Euro. Was mit der Summe gemacht wird

Knapp 1,9 Millionen Euro will der Landkreis in diesem Jahr in seine Hochbauten investieren. Das haben Kreis- und Bauausschuss in einer gemeinsamen Sitzung befürwortet und dem Kreistag empfohlen, das Geld im Haushaltsplan bereitzustellen. Zuvor hatte Anton Bartenschlager, der Leiter der Abteilung Hochbau, die einzelnen Projekte vorgestellt.

So sollen in der Außenstelle Memmingen der Staatlichen Berufsschule Mindelheim die bisher zwei Lüftungen der Sporthalle für 60000 Euro durch eine neue ersetzt werden. Dadurch würden laut Bartenschlager Kosten für Wartung und TÜV-Prüfungen gespart. Weil die neue Anlage weniger Strom verbraucht, über CO2-Sensoren bedarfsgerecht geregelt wird und sie zudem über eine Wärmerückgewinnung verfügt, verringern sich die Strom- und Heizkosten und auch der CO2-Ausstoß. Das Bundesumweltministerium fördert die Investition deshalb voraussichtlich mit 13000 Euro.

ANZEIGE

Die Generalsanierung des Schulzentrums und des Wohnheims in Bad Wörishofen ist zwar schon weitgehend abgeschlossen, es fehlen aber noch die Außenanlagen. Für die Baukosten an der Berufsschule sind in diesem Jahr rund 1,3 Millionen Euro eingeplant und für das Wohnheim weitere knapp 666000 Euro. Insgesamt kostet die Sanierung rund 12,2 Millionen Euro.

Das Kolleggebäude in Mindelheim soll bis zum Frühjahr instandgesetzt sein. Die Hälfte der Kosten in Höhe von 500000 Euro erstattet laut Bartenschlager die Stadt Mindelheim. An der Neugestaltung des Krippenmuseums im Kolleggebäude, die Ende 2017 abgeschlossen sein soll, beteiligt sich der Landkreis heuer mit 110000 Euro. Insgesamt gibt er für die 690000 Euro teure Maßnahme 219000 Euro aus.

Für die Rettungswache in Babenhausen auf dem Grundstück des Kreisseniorenwohnheims hat der Landkreis im vergangenen Jahr bereits 180000 Euro ausgegeben. In diesem Jahr sind es 15000 Euro, die sich aus einer Kostenmehrung ergeben: Weil bei dem Umbau die Garage des Hausmeisters weichen musste, wurde eine neue gebaut. Außerdem mussten die automatischen Tore der Garage für die Rettungsfahrzeuge ausgetauscht werden.

Ein weiterer Posten, der sich jedoch nicht im Haushalt des Landkreises, sondern mit 1,5 Millionen Euro in dem des Kreisseniorenwohnheims Türkheim niederschlägt, ist die Sanierung der dortigen Küche im Jahr 2018. Sie ist bereits 36 Jahre alt und die Einrichtung laut Bartenschlager in schlechtem Zustand: Ein Kochblock sei bereits mehrfach repariert worden, die Spülmaschine falle immer wieder aus, einige Abwasserleitungen seien undicht und der TÜV habe die Lüftungsanlage bereits mehrfach bemängelt. Zudem müssten drei Kühlhäuser erneuert werden.

In der Küche werden laut dem Gesamtleiter der Kreisaltenheime, Ara Gharakhanian, täglich zwischen 220 und 250 Mahlzeiten zubereitet, und zwar nicht nur für die Bewohner und Mitarbeiter in Türkheim, sondern auch für das Seniorenwohnheim in Bad Wörishofen. Würde das Personal aufgestockt, könnten in der renovierten Küche im Falle einer Erweiterung des Wohnheims bis zu 150 zusätzliche Essen gekocht werden, schätzt er. Eine entsprechende Nachfrage hatte Kreisrat Herbert Gropper gestellt. Die Sanierung soll heuer geplant und 2018 umgesetzt werden. (baus)