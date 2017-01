2017-01-17 00:32:52.0

Fasching I Geltelonia mit Glanz und Gloria

Die Wiedergeltinger Narren feiern gleich zwei Krönungsbälle hintereinander Von Reinhard Stegen

Wenn die fünfte Jahreszeit anbricht, steht Wiedergeltingen regelmäßig Kopf, denn dann übernimmt die Geltelonia das Regiment. Es war die erst siebte Auflage ihres Krönungsballs – aber mit Glanz und Gloria und allem, was dazu gehört, wie man es in der noch jungen Geschichte gewohnt ist, seit sich die örtlichen Narren unter ihrer Präsidentin Roswitha Müller neu formiert und aufgestellt haben. Seitdem geht in Wiedergeltingen was, und „jedes Jahr kommen Neuerungen dazu“. Darauf wies Rosi Müller in ihrer Begrüßung mit Stolz hin.

Wegen des großen Zuspruchs habe man den Krönungsball auf zwei Tage verteilt, den der großen Garde und den der Minis und Teenies einen Tag später. Mit großem Lob bedachte die Präsidentin alle Beteiligten, auch die hinter den Kulissen, die Sponsoren und nicht zuletzt den bisherigen Juniorhofmarschall Fabian Blattner, der sich beim Bau eines neuen Festzugswagens hervorgetan habe, sowie den neuen Hofmarschall Christian Baum. Alles wartete gespannt auf den Einzug der Gardemädels und des neuen Prinzenpaares Lukas I. von „Motorflug und Skifahr-Ass, gibt jetzt auch im Fasching Gas“ und seiner Prinzessin Miriam I. von „Kindergarten bis Hort, hört auch ihr Prinz aufs Wort“, das die Herrschaftsinsignien vom alten Prinzenpaar Tamy I. und Joni I. übernahm. Krönender Abschluss nach dem entfesselten Tanz des Prinzenpaares war der Elferrat, der nicht nur selbst kopfstand, sondern auch das Publikum kopfstehen ließ.

Am Samstag ging der Krönungsball mit dem Miniprinzenpaar Florian I. von „Pokemonfangen ist sein Ziel, zwischendurch hat er noch ein Fußballspiel“ und Prinzessin Katharina II. von „Fußballspielen, singen, tanzen und lachen, diesen Fasching lässt sie es krachen“ und der Teeniegarde in die Verlängerung. Der Nachwuchs hatte sich die Minis der Zaisonarria und die Teenies der Mattsiesonia als Gäste eingeladen. Mit „Superhelden“ feierten die Teenies das große Showfinale.