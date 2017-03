2017-03-28 00:39:36.0

Neuwahl Gemeinsam sind sie stark

Monika Sirch übernimmt die Leitung der Behinderten-Kontaktgruppe von Ralph Czeschner. Der scheidende Vorsitzende hatte in acht Jahren viele positive, aber auch einige negative Erlebnisse Von Maria Schmid

Klein – aber oho! Das ist die neue Vorsitzende der Behinderten-Kontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen: Monika Sirch. Dass die bisherige stellvertretende Vorsitzende mit großem Engagement an diese Aufgabe herangehen wird, bewies sie mit den Aussagen in ihrer Antrittsrede, nachdem sie einstimmig von den 63 Stimmberechtigten bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Stern in Rammingen gewählt worden war. Sie kleidete ihre Rede sportlich ein und sagte: „Ich weiß, was auf dem Spiel steht.“

Ihre Rede gleiche dem Start im Sport. Ihr Vorgänger habe ihr erstklassige Vorlagen gegeben, jetzt sei es an ihr, diese zu verwandeln. Eines ihrer Ziele sei, für die Behinderten-Kontaktgruppe und für sie selbst, dass die Menschen sowie die Medien auf den täglichen Wettkampf aufmerksam gemacht würden. Sie baue auf das „Engagement der Helfer, die die Veranstaltungen erst ermöglichen“. Ihr Vorgänger, Ralph Czeschner, unterstrich das Motto der Gruppe: „Nur gemeinsam sind wir stark!“

In seinem Resümee der vergangenen acht Jahre, in denen er Vorsitzender war, bedankte er sich vor allem bei den Unterstützern sowie bei allen Politikern und Behörden der Region „die immer ein offenes Ohr für die Belange von Menschen mit einer Behinderung haben.“ Er betonte: „Es waren acht gute Jahre für die Behinderten-Kontaktgruppe und es waren auch acht schöne Jahre für mich.“

Er sagte auch, er habe nicht nur Schönes erfahren „Ich musste auch leider viel persönliche Kritik an meiner Person und meiner Amtsführung einstecken. Im Nachhinein erwies sich diese zwar in fast allen Fällen als ungerechtfertigt und haltlos, aber trotz alledem war diese Kritik nicht selten sehr demütigend, zermürbend und auch demotivierend.“ Im Nachhinein sei er jedoch auch dankbar für die Kritiken: „Ich habe daraus unheimlich viel gelernt, daraus Stärke bezogen, mich verbessert und bin mit der Aufarbeitung und Bewältigung dieser Kritik gewachsen.“

Czeschner sprach von den vielen Aktivitäten und Ereignissen der Behinderten-Kontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen im vergangenen Jahr.

Ein besonderes Highlight sei das Konzert „Adventssingen“ in der Stadtpfarrkirche St. Justina gewesen, an dem nicht nur der Unterallgäuer Bäuerinnenchor, sondern auch der Allgäuer Bauernchor und die Günztaler Alphornbläser mitwirkten. Der Ausblick für das Jahr 2017 verspreche wieder einige besondere Tagesausflüge wie nach Oberammergau und Kloster Ettal sowie nach Dillingen. Auf das 40-jährige Jubiläum der Behinderten-Kontaktgruppe am 21. Oktober, das mit einem großen Festakt im Mindelheimer Forum gefeiert werde, freuen sich alle ganz besonders.

Das betonte auch die neue Vorsitzende Monika Sirch, die das als „Kapitän“ managen dürfe. Nach dem Bericht der Kassiererin Anneliese Eberle und der Entlastung des gesamten Vorstandes konnten langjährige Mitglieder für zehn (Bronze), 20 (Silber) und 25 Jahre (Gold) geehrt werden (siehe Infokasten). Mindelheims Bürgermeister und stellvertretender Landrat Stephan Winter bedankte sich beim Vorstand „für Ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit“. Bad Wörishofens Erster Bürgermeister Paul Gruschka zitierte Bundesminister für Finanzen Wolfgang Schäuble: „Viele Menschen sind behindert, nur sie wissen es gar nicht!“ An den langjährigen Mitgliedschaften sehe man, dass sich die Menschen in dieser Kontaktgruppe wohlfühlen. Er sagte: „Das wichtigste Ziel muss sein, dass Menschen entsprechend ihrer Möglichkeiten ein selbst bestimmtes Leben führen können.“ Stephan Stracke, Mitglied des Deutschen Bundestages sagte, Ralph Czeschner habe „sehr gute Arbeit“ geleistet und den Staffelstab zum richtigen Zeitpunkt an Monika Sirch übergeben. Im Namen der Marktgemeinde Türkheim bedankte sich Dritter Bürgermeister Josef Vogel für die vorbildlich geleistete Arbeit.