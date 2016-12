2016-12-31 04:03:00.0

Präsentation in Mindelheim Generalprobe für die Silvesternacht

Beim V-Baumarkt konnte man schon vor dem Jahreswechsel sehen, was heute Nacht den Himmel erhellt Von Ulla Gutmann

Weil sie beim Silvesterfeuerwerk nicht die Katze im Sack kaufen wollten, schauten sich zahlreiche Kunden beim V-Baumarkt in Mindelheim die Feuerwerksshow an.

Bei der riesigen Auswahl an Feuerwerksartikeln tut sich manch einer schwer mit der Auswahl für den Silvesterabend. Vor dem V-Baumarkt in Mindelheim gab es deshalb eine Feuerwerks-Show und zahlreiche Zuschauer nutzten die Gelegenheit und schauten sich vor dem Kauf an, wie sich das jeweilige Raketenpaket am Himmel entfaltet.

Manuela Reiber, seit 13 Jahren beim V-Markt tätig, moderierte charmant die Veranstaltung und erläuterte zu jedem Artikel wie lange es blitzt, leuchtet, zischt und knallt. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Effekthöhe und wie viel Schuss die sogenannte Batterie hat. An diesem Abend wurden vor dem V-Baumarkt nur Batterien gezündet, eine Kombination von mehreren Feuerwerkskörpern als Paket, das nur einmal gezündet wird und nacheinander in einer Kettenreaktion verschiedene Leuchteffekte erzeugt.

ANZEIGE

Die Batterien kosten bis zu 90 Euro

Gezündet wurden die Feuerwerkskörper von Pyrotechniker Christian Schneider von der Firma Mathias Kürb zweimal, damit die Zuschauer die Effekte besser sehen konnten. Die Show begann mit einem einfacheren Artikel mit nur 15 Schuss. Die aufwendigste Kombination, das sogenannte Profi-Power-System hatte dagegen 174 Schuss und kostet dafür auch fast 90 Euro.

Zuletzt entschieden sich die meisten Zuschauer für die Variante „President“ mit 36 Schuss. „Sie ist schön anzuschauen und mit knapp 22 Euro auch noch erschwinglich“, sagte einer der Käufer. So war „President“ dann auch innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Manuela Reiber vom V-Baumarkt meinte dazu „Bei der Vorführung hat man gut gesehen, dass nicht unbedingt die teuersten Pakete auch die besten sind.“ Außer den gezeigten Batterien nahmen die Kunden oft auch noch weitere Raketen und Knaller mit.

Unbedingt die Gebrauchsanweisung beachten

Für alle gab der Feuerwerksprofi Christian Schneider noch sicherheitstipps mit auf den Weg: „Unbedingt die Gebrauchsanweisung zu den Artikeln studieren und genauso aufbauen und anzünden, wie angegeben.“ Wichtig sei auch, immer einen Sicherheitsabstand einzuhalten. „Fehlzündungen sind zwar selten, kommen aber doch immer wieder vor. Wenn man unvorsichtig ist und doch etwas passiert, verfolgt einen das ein Leben lang!“, gab er zu bedenken. In Mindelheim vor dem V-Baumarkt passierte zum Glück nichts, es war ein schönes Schauspiel und zum Abschluss der eigentlichen Präsentation gab es als Zugabe noch eine extra schöne Feuershow mit besonders vielen Licht- und Blitzeffekten. Die Zuschauer applaudierten und freuten sich schon auf die Silvesternacht, wenn noch viel mehr Raketen den Himmel bunt und leuchtend erhellen werden.