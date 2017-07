2017-07-20 00:37:48.0

Kabarett Geniale Unterhaltung im Wohnzimmer

Bodo Wartke bringt enormen Schwung ins Bad Wörishofer Kurhaus und reißt das Publikum sogar von den Sitzen Von Manuela Frieß

Auch wenn das Wohnzimmer, das der Kabarettist Bodo Wartke auf die Kurhausbühne mitgebracht hat, so schön normal und friedlich aussieht: Das Programm, dass er im Gepäck hat, ist es nicht immer. Gut, auch Wartke schlägt am Klavier und beim Gesang mal leise Töne an. Aber vor allem wenn seine charmante Begleiterin Melanie Haupt mit auf die Bühne kommt, geht es mitunter hoch her.

Doch zuerst begeistert der Künstler virtuos mit seinen Liedern, wie „Ménage a trois“ und fragt dann mit unschuldiger Miene ins Publikum, wer sich in seinen Texten eigentlich wiederfinden könne. Und auch bei seinem Lied, dass er auf Bachs Preludium in C-Moll getextet hat, verwirrt er seine über 750 Zuhörer damit, dass vermeintlich von einer Geliebten die Rede ist. Stattdessen besingt er jedoch eine Sehnenscheidenentzündung. Falsche Fährten zu legen – darin ist der Berliner Künstler äußerst talentiert!

ANZEIGE

Die Liebe zieht sich trotzdem durch einige seiner Werke, wie zum Beispiel beim Lied „90 Grad“, bei dem Wartke eine unerwartete Anzahl an Worten findet, die sich auf Blues reimen. Oder aber die unerwiderte Liebe, wie im Lied „Happy End“, das nicht nur mit einem alphabetischen Breakdown glänzt, sondern auch noch einen dramatischen Schlussakkord bekommt. Zur Hochform läuft Wartke jedoch das erste Mal vor der Pause auf. Da stellt er einen Auszug seines nächsten Programms vor, das das Sophokles Drama „Antigone“ modern verarbeitet. Im Mittelpunkt des musikalischen Schauspiels: die Heldentaten des Theseus. In Ermangelung eines Stiers zur Darstellung des Minotaurus, kämpft er jedoch gegen ein Schaf, das aber in gekonnter Zeitlupe. Köstlich was Melanie Haupt hier an Schauspielkunst bietet!

Wandlungsfähig bleibt Wartke bis zum Schluss – und äußerst gesellschaftskritisch, etwa mit „Das Land, in dem ich leben will“. Dass alle Dinge, die er darin anspricht, wohl auch den Zuhörern am Herzen liegt, zeigte der laute und begeisterte Beifall des Publikums.

Moderator, Pianist, Sänger und Slapstick-Komödiant: Wartke zeigt an diesem Abend seine vielen Talente. Auch das des Erzählers, als er das Original-Libretto der Zauberflöte vorliest. Welch dröger Text, der von ihm verwandelt und modernisiert doch viel eingängiger daherkommt. Natürlich bestens besetzt mit Melanie Haupt als Königin der Nacht oder wie er es formuliert: der Evil Bitch. Oder aber auch als Simultandolmetscher, der der Französin, die sich auf seinem Flügel räkelt, leider eine Abfuhr erteilt: „Denn das kann ja nicht gut gehen! Aber was, wenn doch?“ Wirklich phänomenal wie er in diese erste Zugabe noch einmal einzelne Zeilen der vorangegangenen Nummern einfließen lässt.

Der krönende Abschluss dieses an Höhepunkten reichen Abends ist jedoch noch ein Ausflug in die Oper (oder war es Opa oder Au-Pair?). Denn auch Papageno und Papagena sind – auf den neuesten Stand gebracht – viel unterhaltsamer. Im letzten Lied des Abends vereint der Entertainer noch Mozart, Prince und Queen zu einem fulminanten Abschluss, der die Zuhörer für den Schlussapplaus regelrecht von den Stühlen riss.